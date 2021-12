Gia hạn sử dụng 9 lô vaccine Pfizer

Ngày 13/12, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh/thành phố về việc gia hạn lô vaccine Pfizer nhập khẩu.

Theo đó, ngày 22/10 của Cục Quản lý Dược có văn bản về việc tăng hạn dùng của vaccine Comirnaty (Pfizer) nhập khẩu về Việt Nam, áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn), thời gian áp dụng từ ngày 22/10.



Ngày 8/12, Công ty TNHH Pfizer Việt Nam văn bản số PFZ/1824-2111/REG và thư về hạn dùng của các lô vaccine 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021.

Căn cứ vào các văn bản trên, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị CDC các tỉnh/thành phố thông báo tới các đơn vị, điểm tiêm áp dụng hạn dùng của các lô vaccine Pfizer 124001, 123002, 126001, 123001, 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021.

Đồng thời chỉ đạo các bộ y tế tư vấn kỹ cho đối tượng tiêm chủng, cha mẹ trẻ đầy đủ thông tin, tránh hiểu sai về hạn dùng của vaccine nêu trên.

CDC các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và tổ chức tiêm ngay số vaccine được phân bổ vào ngày 9/12 cho các đối tượng trên địa bàn. Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để hủy bỏ vaccine do hết hạn sử dụng.

Trong tháng 12, Bộ Y tế dự kiến tiếp nhận khoảng 63,5 triệu liều trong đó có trên 40 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho người trên 18 tuổi và trẻ em, bảo đảm bảo phủ đủ mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng khẳng định việc gia hạn vaccine Pfizer thực hiện theo thông lệ quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn . Mọi vaccine nhập về đều được kiểm định và đảm bảo chất lượng.

Vào tháng 8, WHO đã phê duyệt các điều kiện cập nhật của vaccine này, bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên 9 tháng áp dụng với tất cả vaccine Pfizer đã được sản xuất kể từ trước thời điểm tháng 8.

FDA Hoa Kỳ, cơ quan quản lý Dược của châu Âu cũng chấp nhận việc gia hạn từ 6 tháng lên 9 tháng của Pfizer. Các quốc gia khác như Anh, Nhật… cũng đều nhận được thông báo của hãng liên quan đến việc tăng hạn sử dụng.

Tác giả: Nam Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí