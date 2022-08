Gia đình nữ sinh bị ô tô đâm tử vong yêu cầu đối chiếu mẫu máu, làm rõ uẩn khúc

Tử nạn khi đi nhận giấy báo thi

Ngày 1/8, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, đã gửi đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận về kết quả nồng độ cồn trong vụ việc con gái của ông là Hồ Hoàng Anh (nữ sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm) bị ô tô tông tử nạn.

Trong đơn, ông Hùng cũng đề nghị cơ quan chức năng, cơ quan điều tra trong và ngoài quân đội làm sáng tỏ các tình tiết vụ việc một cách khách quan.

Cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Trước đó, sáng 28/6, Hồ Hoàng Anh đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, nữ sinh đi xe máy trở về nhà. Khi đi bên lề phải đường 16/4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (đoạn trước cổng một ngân hàng), Hoàng Anh bất ngờ bị ô tô 7 chỗ BKS 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn 937) cầm lái, đi cùng chiều chuyển làn đường va vào xe máy. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bị hất văng về trước khoảng 4m, đầu đập xuống lề đường, va vào trụ điện bất tỉnh và tử vong sau đó.

Nghe tin con gái gặp nạn, ông Hùng tìm tới hiện trường, gặp nhiều người chứng kiến sự việc với mong muốn được làm rõ nguyên nhân. Trong số đó, gia đình thấy được camera ghi lại cảnh sau tai nạn, tài xế rời ô tô bước xuống trong tư thế đang nghe điện thoại. Vì vậy, họ cho rằng tài xế đã nghe điện thoại khi lái xe dẫn tới tai nạn và làm đơn yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường tai nạn được camera ghi lại, trong đó có cảnh tài xế rời ô tô khi trên tay đang nghe điện thoại. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp.

Đến ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm phối hợp cùng Viện KSND cùng cấp dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông này. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến cán bộ của quân đội nên Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra quân sự thụ lý, tiếp tục làm rõ. Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 3 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ra thông báo tìm nhân chứng của vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 85A-074.07 do quân nhân Hoàng Văn Minh cầm lái với xe máy mà nữ sinh Hồ Hoàng Anh điều khiển. Cơ quan điều tra cũng đề nghị người có quay, chụp lại các video, hình ảnh liên quan đến vụ tai nạn trên liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc.

Gia đình bất bình với kết quả nồng độ cồn trong máu nữ sinh

Vào ngày 13/7 vừa qua, gia đình ông Hồ Hoàng Hùng nhận được thông báo của cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu”. Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, còn các bác sĩ Nguyễn Hà, Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi nhận được thông báo trên, ông Hùng bức xúc cho rằng “kết quả kiểm tra nồng độ cồn là không chính xác và việc thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh không có sự chứng kiến của gia đình”.

Ông Hùng nêu rõ hoài nghi trong đơn: “Một học sinh đi đến trường lúc 7h để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, đến khoảng 7h30, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79 mg/100ml máu?".

Vụ tai nạn xảy ra trước một ngân hàng ở TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh CTV

Vì thế, ông Hùng kiến nghị cần giám định, đối chiếu mẫu máu mà cơ quan y tế là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm và cho rằng đó là mẫu máu của Hồ Hoàng Anh với mẫu máu của người thân trong gia đình để xác định mẫu máu này có phải là của Hồ Hoàng Anh hay không? Đồng thời đề nghị tiến hành giám định nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an theo đúng quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Bên cạnh đó, khi biết tin nữ sinh của trường gặp nạn với kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu, ông Trần Văn Trung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đã kí giấy xác nhận: Năm học 2021 - 2022, em Hồ Hoàng Anh đạt danh hiệu học sinh giỏi và là học sinh ngoan, hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, có tính sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, luôn sôi nổi trong các hoạt động của nhà trường và chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia.

Giấy xác nhận của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh CTV

Liên quan đến đơn khiếu nại yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, trả lời báo chí ngày 28/7, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu. Công an tỉnh Ninh thuận cũng cho hay đã nhận được đơn của ông Hồ Hoàng Hùng khiếu nại, cho rằng hồ sơ vụ tai nạn giao thông của con gái ông bị làm sai lệch.

