Gia đình bé trai cầu cứu vụ 'chi 600 triệu chữa cho con, nhận lại hũ tro cốt'

Trưa 11/9, PV VTC News có buổi làm việc với anh N.H.N (SN 1977, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) liên quan đến việc gia đình anh này vừa có đơn gửi Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị sớm điều tra cái chết bất thường của con trai anh này là cháu N.L.M.Q (SN 2019).

'Chữa bệnh' với giá 200 triệu đồng/tháng

Theo lời tường thuật của anh N.H.N, cách đây vài năm, thông qua một người ban chơi cây cảnh, anh có quen với L.M.Q (SN 1977, trú 11 đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa thiên - Huế và hiện đang sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng). Thời điểm ấy, L.M.Q giới thiệu là từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển.

Đến năm 2022, cháu N.L.M.Q (con trai anh N.H.N) có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển (chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa). Do đó, anh N. có liên hệ với L.M.Q. và người này nói rằng con của anh chắc chắn bị bệnh, cần chữa trị sớm nếu không sẽ bị điên.

Anh N.H.N. phân tích những điểm bất thường sau cái chết đầy bí ẩn của con trai N.L.M.Q chỉ vài ngày sau khi giao cho ông Q. để chữa bệnh "chậm phát triển".

Người này cũng khẳng định trong vòng 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai anh này nhưng phải đưa cháu N.L.M.Q đến cơ sở điều trị nội trú của ông Q. ở TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Q. là 200 triệu đồng/tháng và gia đình phải ứng trước số tiền là 600 triệu đồng.

Thời điểm ấy, ông Q. nói với gia đình anh N. rằng, với mức chi phí này, con trai anh N. sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập, có bể bơi riêng và sẽ có 1 ekip riêng chăm sóc bao gồm 1 tài xế riêng, 1 xe ôtô để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, 1 cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, 1 cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ...

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị gia đình không được tìm gặp con mình và ông Q. cũng bảo mật luôn nơi mà ông này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình anh L. và ông Q đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội.

Tin lời của của ông Q., ngày 3/3/2022, anh đưa con trai vào giao cho ông Q. chữa trị và cuộc gặp này cũng chỉ diễn ra tại một khách sạn ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Thế nhưng, chỉ vài ngày sau, ông L.M.Q thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Q bị mắc COVID-19 và đang điều trị. Tiếp đó, ông Q. thông báo là với gia đình anh N. là cháu N.L.M.Q đã khoẻ lại, thậm chí còn báo gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên cho cháu vì cháu đã lên cân cần mặc quần áo cỡ lớn hơn. Thế nhưng khoảng 11h ngày 27/3/2022, vợ chồng ông L.M.Q ra Huế giao cho vợ chồng anh N. hũ tro cốt nói là tro cốt của cháu N.L.M.Q dù trước đó, ông Q. không hề thông báo gì về cái chết của cháu với gia đình anh N.

"Hôm đó, ông L.M.Q cho biết cháu bị mắc COVID-19, qua đời lúc 3h ngày 25/3/2022. Sau khi cháu qua đời, ông L.M.Q tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng xe ôtô cá nhân. Trong suốt thời gian cháu qua đời đến khi thi thể bị ông Q thiêu, đưa tro cốt ra Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì”, anh N. bức xúc cho biết.

Khi đưa tro cốt được cho là của cháu N.L.M Q. ra đến Huế thì ông Q. nói với gia đình anh N. rằng, do "sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy" nên ông này tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng nhận trước đó.

Theo gia đình cháu Q., việc cháu Q. chết không hề có sự xác nhận nào từ phía bệnh viện hay cơ quan chức năng có thẩm quyền. Ngoài ra họ còn nhận được thông tin việc ông Q. có sự xâm hại về thể xác cháu Q. nên đã làm đơn yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Gia đình tổ chức hậu sự sau khi nhận được hũ xương cốt của cháu N.L.M.Q từ tay ông Q.

Cơ sở chữa bệnh chỉ là nhà thuê?

Ban đầu, gia đình anh N. tin lời ông Q. rằng cái chết của con trai mình chỉ là tai nạn nên không có đơn thư trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu những thông tin về ông Q. và phân tích những điểm bất thường sau cái chết tức tưởi của con trai nên gia đình anh N.H.N lặn lội từ Thừa Thiên - Huế vào Lâm Đồng để tìm hiểu sự việc và bàng hoàng nhận ra nơi mà ông Q. dùng làm cơ sở chữa trị cho con trai mình thực tế chỉ là một ngôi nhà ông Q. thuê lại của một người dân ở địa chỉ số 54/39 đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) chứ không phải là căn biệt thự độc lập có bể bơi như lời ông Q. quảng cáo.

Quá bức xúc, gia đình anh N. có đơn thư gửi cơ quan công an đề nghị điều tra cái chết đầy bất thường của con trai mình là cháu N.L.M.Q.

Ngôi nhà được cho là nơi ông Q. thuê ở đường Phan Chu Trinh (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để làm cơ sở chữa bệnh. (Ảnh: GĐCC).

Liên quan đến sự việc nêu trên, Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị có nhận được đơn thư của gia đình anh N.H.N. Tuy nhiên, do sự việc cháu Q. chết theo đơn tố cáo xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng nên Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ, đơn thư tố giác tội phạm cho Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, thông tin PV VTC News có được, 16/8, Thượng tá Phan Khắc Đức - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ký quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm của anh N.H.N nghi ngờ ông L.M.Q. có hành vi xâm phạm con trai mình là cháu N.L.M.Q dẫn đến cháu Q. chết chưa rõ nguyên nhân.

Lý do tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm kể trên mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra là do: "Chưa có kết quả giám định và đã yêu cầu cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng nhưng chưa có kết quả".

Trả lời PV VTC News, anh N.H.N cho hay, hiện gia đình đã nhận được quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm kể trên của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, ngày 9/9 gia đình đã mang mẫu xương cốt cùng mẫu tóc của mẹ cháu N.L.M.Q đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để giám định ADN phục vụ công tác điều tra.

"Mong cơ quan điều tra sớm vào cuộc để xác định đây có phải mẫu xương cốt của con trai tôi không? Đồng thời tìm ra nguyên nhân cái chết của cháu? Vì sao ông Q. lại tự ý đốt xác cháu khi không có sự đồng ý của bất kỳ ai trong gia đình tôi", anh N.N.N nói trong nước mắt.

Liên quan đến sự việc nêu trên, trả lời báo chí, một lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Lâm Đồng khẳng định, địa chỉ số 54/39 đường Phan Châu Trinh (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) mà gia đình nêu trong đơn là cơ sở không đủ điều kiện nuôi dạy trẻ chậm phát triển, khuyết tật. Hiện Sở này chỉ cấp phép cho 2 cơ sở tại Bảo Lộc thực hiện nuôi dạy trẻ khuyết tật, chậm phát triển, chất độc màu da cam. Trong 2 cơ sở được cơ quan nhà nước quản lý, không có cơ sở nào có địa chỉ nêu trên.

Tác giả: NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn tin: Báo VTC News