Ghen tuông đâm vợ và tình địch tử vong

Ngày 18/7, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1974, ngụ quận 8) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”.

Nạn nhân của Dũng là N.T.T (SN 1990) và Đ.T.H.D (SN 1975, vợ Dũng). Cả 2 bị nhiều vết thương trên người đã tử vong.

Trước đó tối 17/7, nhiều người dân trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8 nghe tiếng la hét nên chạy ra kiểm tra. Tại đây mọi người phát hiện T với nhiều vết thương trên người, mất máu và tử vong sau đó nên báo với Công an. Về phần đối tượng sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Anh T tử vong tại chỗ.

Công an quận 8 có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân và truy xét đối tượng gây án. Trong lúc đang điều tra vụ án anh T bị đâm thì Công an quận 8 tiếp tục nhận được trình báo, chị D bị đâm tử vong cách vị trí này không xa. Đối tượng gây án là Nguyễn Văn Dũng đã đến Công an phường 15, quận 8 tự thú.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận sau khi gọi điện cho vợ là chị D, Dũng nổi máu ghen cầm kéo đi tìm anh T để nói chuyện. Khi gặp anh T cả 2 cự cãi, Dũng dùng kéo đâm anh T rồi đi về nhà tìm vợ sau đó dùng kéo gây án.

Chị D bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Dũng khai nghi ngờ chị D và anh T có mối quan hệ tình cảm bất chính nên ra tay sát hại.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân