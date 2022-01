GĐ CA tỉnh: Nhiều tình tiết khó lý giải vụ con cháu tử vong sau bữa cơm ở nhà ông ngoại

Trao đổi với PV vào sáng 16/1, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Kim Động vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của 4 người sau bữa cơm ở nhà ông ngoại cùng người chồng không đến ăn nhưng mới tử vong.

Theo Đại tá Trường, hiện nay, các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định những chưa có kết quả cụ thể.

"Hiện nay, giám định vẫn chưa có kết quả cụ thể nên khi nào có chúng tôi sẽ chủ động thông tin", Đại tá Trường nêu rõ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ rõ, trong vụ việc này có nhiều điểm, tình tiết rất khó lý giải nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.

Khu bếp của nhà ông S.

Một lãnh đạo Sở Y tế Hưng Yên cũng cho hay, vụ việc này đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ và ngành y tế có phối hợp nhưng hiện chưa có kết quả cụ thể về nguyên nhân dẫn đến 5 người tử vong.

Vị này cũng nhận định, vụ việc có nhiều điểm khó hiểu, chưa thể lý giải, song, để tìm ra nguyên nhân cụ thể sẽ phải chờ vào các kết quả giám định của cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND huyện Kim Động Bùi Văn Phúc cũng nêu rõ, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế cùng vào cuộc để hỗ trợ việc điều tra, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa có kết luận cụ thể về nguyên nhân.

Trước đó, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh (Kim Động, Hưng Yên), cho biết, liên quan vụ việc 4 người chết sau bữa cơm trưa, đến nay tiếp tục có thêm một người qua đời dù không đến ăn cơm.

Người thứ 5 qua đời là anh Nguyễn V.D (chồng chị Nguyễn T. T., người địa phương), qua đời sau gần 20 ngày hôn mê sâu.

Theo lãnh đạo xã Ngọc Thanh, anh D. không đến nhà bố vợ ăn cơm vào trưa 26/12/2021 do có việc bận. Tuy nhiên, đến ngày 28/12, sau khi lo xong hậu sự cho con rồi lên Hà Nội để đưa thi thể vợ về đến nhà thì anh bị ngất, hôn mê sâu nên được cấp cứu ở Hà Nội.

Đến ngày 15/1/2022, anh D. không qua khỏi và thi thể được đưa về Trung tâm Y tế huyện Kim Động để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Vào trưa 26/12/2021, tại gia đình ông Nguyễn Tiến S. (50 tuổi, trú tại thôn Lai Hạ, xã Hùng An, huyện Kim Động) có tổ chức ăn cơm trưa cùng với các con, cháu. Sau đó xảy ra vụ việc đau lòng khi 2 người con gái và 2 cháu ngoại của ông S. chết sau khi xuất hiện các triệu chứng nôn ói. Được biết, bữa cơm trưa có các món ăn bình thường như mọi ngày gồm thịt heo rang, đậu phụ, giò chả và rau cần. Người thân khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội cho rằng gia đình ăn "lẩu ếch" hay "nấm" dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật.

Tác giả: Hoàng Đan

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị