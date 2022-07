Gần 700 người chết ở Tây Ban Nha chỉ trong 1 tuần vì nắng nóng

Theo Viện Y tế Carlos III (ISCIII), chỉ tính riêng trong ngày 17/7, Tây Ban Nha ghi nhận 169 trường hợp thiệt mạng.

Viện này cho biết thêm rằng 430 trong số 679 nạn nhân từ 85 tuổi trở lên, 159 người trong độ tuổi từ 75 đến 84 tuổi và 58 người từ 65 đến 74 tuổi.

ISCIII ước tính số ca tử vong do nắng nóng hiện nay đã vượt mức trung bình trong những năm trước.

Tây Ban Nha đang đối mặt với nhiệt độ tăng cao lên tới 43 độ C trong bối cảnh nước này phải trải qua đợt nắng nóng thứ hai trong năm nay.

Nền nhiệt giảm đôi chút vào ngày 20/7 nhưng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong vài ngày tới.

Tây Ban Nha đang đối mặt với nhiệt độ tăng cao lên tới 43 độ C. (Ảnh: Getty Images)

Theo ANI, nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên khoảng trên 40 độ C ở nhiều khu vực của Tây Ban Nha trước cuối tuần.

Đợt nắng nóng đầu tiên trong năm năm 2022 ở Tây Ban Nha kéo dài từ 11-17/6 khiến 829 người thiệt mạng.

Như vậy, tính tới hiện tại, Tây Ban Nha ghi nhận 1.508 người chết vì nắng nóng kể từ đầu hè.

Quốc gia láng giềng của Tây Ban Nga, Bồ Đào Nha hôm 20/7 cũng báo cáo hơn 1.000 trường hợp thiệt mạng do nhiệt độ tăng cao.

Đa phần các nạn nhân là người già. Số người chết sẽ còn tăng tùy thuộc vào việc nhà chức trách sẽ đối phó như thế nào với tác động của biến đổi khi hậu do nhiệt độ tăng cao.

“Dữ liệu từ cơ quan y tế Bồ Đào Nha cho thấy, số người chết do nắng nóng đợt này đang gia tăng, nhất là người già, tăng mạnh so với con số của cả năm ngoái. Với tình trạng biến đổi khí hậu, số người chết do nắng nóng sẽ còn tăng. Do đó, chúng ta phải triển khai các biện pháp nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, qua đó giảm giảm thiểu tác động", ông Carlos Antunes, nhà nghiên cứu thuộc đại học Lisbon phát biểu với báo giới.

Trong tuần qua, nền nhiệt ở Bồ Đào Nha luôn trên 40 độ C. Nhiệt độ có giảm trong một vài ngày qua song vẫn cao so với mức nhiệt hàng năm.

Cùng với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, nhiều nước châu Âu khác như Anh, Pháp, Tây Ban Nha , Đức… cũng đang phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, gây cháy rừng trên diện rộng.

Tại Đức, trong ngày 20/7, nhiệt kế một số nơi dao động ở mức xấp xỉ 40 độ C. Tại Emsdetten, bang Nordrhein-Westfalen, nhiệt độ thậm chí vượt mốc 40 độ C.

Hôm 19/7, Anh ghi nhận ngày nóng nhất từ ​​trước đến nay với nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Cơ quan khí hậu quốc gia Anh (Met Office) cho biết nhiệt độ kỷ lục tạm thời mới là 40,3 độ C được ghi nhận ở Coningsby, miền trung nước Anh. 34 địa điểm khác trên toàn nước Anh có nhiệt độ vượt quá mức kỷ lục trước đó là 38,7 độ C được ghi nhận vào năm 2019.

