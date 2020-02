Gần 300 hành khách không được nhập cảnh

Theo báo cáo của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thực hiện quy định phòng chống dịch viêm phổi do nCoV, đến 5/2, công an cửa khẩu sân bay đã từ chối nhập cảnh vào Việt Nam với 286 hành khách, do những người này đã từng lưu trú, quá cảnh tại Trung Quốc.

Đây là số hành khách của 16 chuyến bay, nhiều nhất là 218 hành khách trên một máy bay của hãng Cathay Pacific từ Hongkong đến TP HCM, 43 người từ Malaysia, 10 người từ Thái Lan, 4 người từ Singapore... Phần lớn hành khách này do các hãng hàng không nước ngoài chuyên chở.

Sau khi từ chối nhập cảnh, lực lượng chức năng sân bay đã đưa toàn bộ hành khách trên vào khu vực gate 17 để kiểm tra thân nhiệt và hạn chế khách di chuyển sang các khu vực khác. Đến cuối ngày, các hãng hàng không đã đưa khách quay về điểm xuất phát.

Đo thân nhiệt hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: ACV.

Cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Nam có khuyến cáo đối với các hãng hàng không quốc tế rà soát kỹ nhân thân, tiểu sử bệnh, lịch sử đi lại của hành khách tại các nước, vùng có dịch trước khi đến Việt Nam. Việc này nhằm tránh để khách không được nhập cảnh, phải đưa về điểm xuất phát.

Những ngày này, sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường nhân viên y tế, trang thiết bị phòng chống dịch, xe cứu thương 24/24h để xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm bệnh, thường xuyên vệ sinh khu vực nhà ga. Toàn bộ hành khách nhập cảnh được đo thân nhiệt bằng máy đo tự động hoặc cầm tay.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã cách ly 3 trường hợp nghi nhiễm virus nCOV, trong đó 2 ca có kết quả âm tính, một ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tác giả: Đoàn Loan

Nguồn tin: Báo Vnepress