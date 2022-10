Gần 27 tỉ đồng hỗ trợ người dân Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai trao tặng quà cho nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Ảnh: N. Hà



Đồng cảm, sẻ chia với những thiệt hại to lớn của đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kỳ Sơn, nhiều tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp ở khắp mọi miền của đất nước đã ủng hộ Kỳ Sơn bằng cả vật chất lẫn tinh thần với mong muốn Kỳ Sơn sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Công an tỉnh Nghệ An giúp Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ quét. Ảnh: QĐ



Tính từ ngày 3.10 đến hết ngày 8.10, tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ huyện Kỳ Sơn đã có 124 đoàn đến đăng ký trao quà hỗ trợ nhân dân vùng lũ với tổng số tiền mặt và tiền chuyển khoản là 20.848.437.000 đồng.

Tiền các nhà hảo tâm tự đi trao trực tiếp cho nhân dân là 2.134.161.000 đồng cùng nhiều lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, sữa tươi, nước uống, các loại gia vị nấu ăn, …được quy đổi thành tiền lên đến 2.497.000.000 đồng. Quà các đoàn tự trao trực tiếp cho nhân dân quy ra tiền là 1.378.000.000đ.

Tổng số tiền quà mà ban cứu trợ và nhân dân Kỳ Sơn nhận được là hơn 26,85 tỉ đồng.

Hàng trăm cán bộ địa phương cùng khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn. Ảnh: QĐ



“Đảng bộ và nhân dân Kỳ Sơn luôn biết ơn sâu sắc những tấm lòng vàng khắp cả nước đã đồng hành, sẻ chia cùng Kỳ Sơn. Hiện những khó khăn của Kỳ Sơn còn rất lớn.

Mong rằng trong thời gian tới với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Kỳ Sơn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các tập thể, cá nhân về mọi mặt để giúp nhân dân Kỳ Sơn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - bà Vy Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn chia sẻ.

Hiện nay, nhiều đoàn thiện nguyện tiếp tục đến chia sẻ, hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương khắc phục hậu quả. Các lực lượng chức năng và các tình nguyện viên đang khẩn trương dời dọn bùn đất, sắp xếp đồ đạc, giúp người dân dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Đối với những gia đình bị trôi mất nhà cửa hoặc nhà cửa bị ảnh hưởng phải di dời, nếu không có nơi ở được địa phương bố trí ở xen ghép trong các hộ trên địa bàn hoặc tại các vị trí nhà tập thể.

Như Lao Động đã thông tin, do hoàn lưu bão số 5, vào đầu tháng 10.2022, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có mưa to đến rất to, gây lũ quét, sạt lở đất. Đỉnh điểm là trận lũ quét xảy ra vào ngày 2.10 đã làm 55 ngôi nhà bị cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn; nhiều nhà bị nước lũ tràn qua, làm thiệt hại nặng; khoảng 218 nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Lũ quét bất ngờ làm 1 người chết cuốn trôi 2 ô tô, 72 xe máy; vùi lấp 10 ô tô, 172 xe máy, xe máy điện và xe đạp của người dân; nhiều công trình bị hư hỏng nặng….

