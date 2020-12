Gã côn đồ đánh nữ sinh: Liệu có thể hiểu cho sự hèn nhát của người chứng kiến?

Đó là quan điểm của độc giả Trần Vinh, phản hồi ý kiến của nhiều độc giả trong bài “Gã côn đồ đạp vào mặt nữ sinh: Rùng mình vì sự hèn nhát của người xung quanh”.

Trần Vinh viết tiếp: “Nhìn tên đó hung hãn như vậy, dọa giết những ai xông vào, lại còn có côn 3 khúc, mọi người sợ cũng phải thôi. Nếu tất cả cùng xông vào thì gã kia sẽ không làm gì được, vấn đề là phải có người hô hào kêu gọi trước, người khác mới xông vào theo, nhưng không ai dám nhận vai trò đó cả. Bản thân tôi xem clip cũng thấy bất bình, nhưng nghĩ kỹ nếu tôi có mặt ở đó, chắc cũng không dám”.

Sự việc nữ sinh ở Bình Dương bị tên Lê Tấn Thành đánh đập dã man ngay trên đường sau sự cố đụng xe đang khiến dư luận sôi sục. Bên cạnh việc lên án, đòi trừng trị nghiêm tên này, cộng đồng cũng lưu ý đến thái độ, cách hành xử của những người chứng kiện sự việc qua những hình ảnh mà camera lưu lại. Clip được chia sẻ cho thấy những người xung quanh không có hành động thực tế mạnh mẽ nào để buộc tên Thành dừng hành vi bạo lực cũng như ngăn hắn bỏ đi. Nhiều người dùng từ “hèn nhát” để nói về phản ứng của họ.

Tuy nhiên, rất nhiều độc giả lưu ý đến mức độ nguy hiểm của tên Thành cũng như hậu quả khó lường đối với những người dám xông vào ngăn cản hay khống chế kẻ từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích” và “cướp tài sản” này.

Ẩn danh: Xã hội đã xảy ra bao nhiêu vụ thương tâm khi can người đánh nhau và cuối cùng là vác họa vào thân. Tôi tin rằng những bạn người đánh giá người chứng kiến vụ việc là hèn nhát nếu có mặt ở đó cũng chỉ dám đứng nhìn mà thôi. Bây giờ những kẻ lưu manh bất chấp rất nhiều, khi đụng chuyện thì đầu tiên là thiệt mình và thiệt gia đình nên họ mới không dám.

Ngọc Trâm Lê: Vấn đề là tên này côn đồ thực sự, mang theo cả côn sắt trong người và quá hung hãn. Nếu người dân lúc đó mà ào vào can ngăn, chắc nó tương cho một cái côn sắt vào đầu thì chấn thương sọ não là điều chắc chắn.

Công an dựng lại hiện trường vụ va chạm. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Binh Luan: Với một tên côn đồ có cả hung khí thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi manh động. Xót xa cho các cháu bé nhưng sự thận trọng của mọi người cũng cần được quan tâm chứ.

Ẩn danh: Gã này côn đồ quá, chắc những người xung quanh can ngăn sợ hắn trả thù.

A.Dũng: Không thể trách người dân xung quanh được vì bản chất của nó qus lưu manh, xem lại clip thì thấy thanh niên áo trắng có vẻ can ngăn nhưng nó cầm vũ khí hăm he liền, nên ai mà dám ngăn nổi. Đề nghị pháp luật xử thật nghiêm thành phần bất hảo này.

Trần Lan: Có thấy nó xăm mình không? Nó lại to con, cầm côn nhị khúc. Có gan thì nhảy vào mà can.

An An: Bây giờ xã hội rất phức tạp, không còn đơn giản là chuyện "ra tay nghĩa hiệp". Nếu tên này chỉ đánh bằng tay không thì có thể sẽ có người can ngăn. Còn với kẻ đánh người bằng hung khí, mang theo sẵn hung khí bên người thì thử hỏi ai dám can ngăn? May ra chỉ những người có võ mới dám nhảy vào thôi. Đôi khi chỉ vì một câu nhắc nhở đeo khẩu trang hay vứt rác đúng nơi quy định cũng bị đâm, huống hồ gì là mấy chuyện ẩu đả ngoài đường.

Cao Binh Khoi: Hãy tự đặt mình vào tình huống đó. Một là, bạn có khả năng chống đỡ được cây côn đó không? Nó làm bằng thép đấy. Hai, thanh niên này to lớn, có hung khí, một ông già và vài thanh niên nhỏ con thì sẽ làm được gì với thái độ hung hăng của anh ta? Đây là quan điểm của riêng tôi.

AD: Về việc giúp đỡ người bị hại, bị tai nạn, nói chung là họ muốn giúp lắm chứ. Nhưng rủi ro gây thương tích hay chết người thì rồi ai giúp mình? Chưa kể nhìn gã này hung như thế, đánh nó, nó quay lại trả thù thì ai là người giúp đỡ cho mình? Ra tay nghĩa hiệp xong phải trốn luôn?

Ẩn danh: Thử hỏi các bạn khi đứng trước một tên côn đồ hung hãn và to cao hơn bạn, và nhất là trong tình trạng hắn không tỉnh táo thì bạn có dám xông pha vào ngăn cản không? Dẫu biết là nó sai trái hay vô nhân đạo thì cũng phải tùy cơ mà ứng biến, còn đâu đã có pháp luật can dự.

Nạn nhân phải khâu 10 mũi ở đầu vì bị tên côn đồ dùng gậy ba khúc đánh. (Ảnh: Khuất Nguyên)

Đáp lại những bình luận này, nhiều độc giả vẫn cho rằng, đành rằng tên Lê Tấn Thành hung dữ, có côn ba khúc nhưng nếu mọi người cùng dám lên tiếng, cùng tỏ rõ thái độ sẵn sàng can thiệp thì hắn cũng sẽ phải dừng việc đánh đập nữ sinh.

Ẩn danh: Tất cả mọi người thay vì đứng xem thì hãy đồng lòng nhào vô thua đủ với thằng đó thì liệu nó có đủ mạnh để chống đối lại nổi không? Đằng nầy có một hoặc hai người cản, thì còn bao nhiêu đứng nhìn!

Đinh: Quả đúng là có nhiều người ở đó nhưng không can thiệp mạnh. Tôi có thấy một cô gái ra can, nhưng sức có hạn không kéo được thằng đó, còn anh bảo vệ thì quá lành, chỉ can bằng lời nói. Cũng có thể như mọi người nói, "can nó thì vạ tới thân", nhưng chí ít cũng phải cản bằng được, không cho thằng đó đánh thêm cháu học sinh. Mọi người ai cũng có em, có cháu hoặc có con bằng tuổi cháu học sinh đó, nếu bị đánh dã man như vậy thì mọi người có chịu nổi không?

Ẩn danh: Nếu là tôi có mặt thì tôi sẽ lao vào ôm bao bọc cho cháu gái, chấp nhận những cú đạp hay đánh cũng chịu, miễn cháu bé không bị đau, xong mọi việc sẽ giải quyết sau. Cái gì cũng có cách giải quyết. Trước đây nhiều người đã hy sinh để cứu nước, còn trường hợp này chỉ lấy thân mình để che chở, đỡ đòn cho một cháu gái, tại sao chúng ta không làm được hả các anh trai? Mong các anh trai suy nghĩ kỹ nhe,

Lương Hà: Tôi đồng tình với nhiều bạn là cần hiểu cho những người chứng kiến, vì tên Lê Tấn Thành đó rất hung hãn, lại có côn 3 khúc, nếu ngăn hắn thì có thể bị hắn đánh. Tôi thừa nhận nếu có mặt ở đó thì tôi cũng sợ. Nhưng tôi sẽ kêu ầm lên và hô hào mọi người cùng xông vào, vì tôi tin rằng chừng đó người cùng lăn sả vào túm lấy hắn, đe dọa lại hắn, thì tên đó cũng sẽ sợ và không dám làm càn. Cùng lắm thì hắn vung côn quật, sẽ có vài người trúng nhưng không chết đâu mà sợ, vậy cũng giảm được đòn cho cô bé ấy rồi. Thế nên, hiểu thì hiểu, thông cảm thì thông cảm, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng đứng nhìn một thanh niên đánh bé gái mà không dám làm gì thì chính là hèn nhát.

