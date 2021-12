Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng tuyên bố hoạt động “đúng pháp luật"

Phòng giao dịch của Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại TP.Quảng Ngãi. Ảnh: HĐ

Ngày 17.12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi được điều hành bởi Công ty tài chính Tân Tín Đạt (trụ sở chính tại TP.Vinh).

Các đối tượng tại đại lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị công an bắt giữ. Ảnh: CANA

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty tài chính Tân Tín Đạt có rất nhiều phương thức để quảng bá, thu hút các khách hàng đến vay tiền. Công ty này đã lập fanpage trên mạng xã hội, lập ra website… với những hình ảnh bắt mắt và những lời quảng cáo rất hấp dẫn.

Cụ thể: “Công ty đi đầu về ý tưởng dịch vụ “Cho vay tiền bằng đăng ký xe” với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ trong nhiều năm qua”; “Chúng tôi chỉ giữ lại CMND và giấy tờ xe, khách hàng được mang xe về nhà để sử dụng”.

Giao diện Fanpage “Tân Tín Đạt - Tài chính cá nhân” có hơn 2.000 người theo dõi. Ảnh: QĐ

“Thủ tục nhanh gọn không rườm rà; Có tiền ngay sau khi làm xong thủ tục (15-20 phút nhận được tiền ngay); Không cần chứng minh thu nhập; Thông tin khách hàng được bảo mật; Hỗ trợ nhiệt tình, chuyên nghiệp, văn minh, đúng pháp luật”.

Công ty này cũng nghĩ ra các slogan rất ấn tượng như: “Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, bế tắc đã có Tân Tín Đạt”, “Chấm dứt nỗi lo tài chính chỉ trong 10 phút”; “Tiền trao tay, xe vẫn chạy”.

Nhiều phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh của Công ty Tân Tín Đạt được bố trí tại các vị trí mặt tiền, đường giao nhau, trang trí bắt mắt với viền và chữ màu vàng, nền xanh, in logo kèm thương hiệu Tân Tín Đạt rất ấn tượng.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 15.12, Công an Nghệ An huy động khoảng 500 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác, tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, bắt giữ 52 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi do công ty này điều hành.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây cho vay nặng lãi này là hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại trên địa bàn 28 tỉnh thành.

Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm. Ban chuyên án đã phong toả 56 tài khoản liên quan để phục vụ điều tra.

Đối tượng Trần Vinh (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh) quản lý điều hành tại đại lý ở Thành phố Vinh khai nhận: Công ty tài chính Tân Tín Đạt thành lập cuối năm 2016, tại địa chỉ 212 đường Lê Viết Thuật, Thành phố Vinh, hoạt động cho vay từ 1.500-5.000 đồng/1 triệu/ngày, với 57 phòng giao dịch trên cả nước và hơn 100 nhân viên.

Theo đối tượng Trần Vinh, để thu hút người đến vay, công ty sử dụng các chương trình quảng cáo online như Facebook, Zalo...

Công ty tài chính Tân Tín Đạt do đối tượng Nguyễn Sỹ Dũng (sinh năm 1982, trú tại phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) làm giám đốc, với vỏ bọc là công ty tài chính nhưng thực chất là cho vay lãi nặng.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động