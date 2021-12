Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng: Chuyển đổi từ dịch vụ cầm đồ

Công ty tài chính Tân Tín Đạt (trụ sở chính tại TP.Vinh) tiền thân là đơn vị hoạt động dịch vụ cầm đồ. Ảnh: HĐ

Công ty tài chính chuyển đổi từ dịch vụ cầm đồ “nhiều năm”

Ngày 18.12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi được điều hành bởi Công ty tài chính Tân Tín Đạt (trụ sở chính tại TP.Vinh).

Theo nội dung Fanpage “Tân Tín Đạt - Tài chính cá nhân” của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, doanh nghiệp này tự giới thiệu là “Công ty đi đầu về ý tưởng dịch vụ “Cho vay tiền bằng đăng ký xe” với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ nhiều năm qua”.

Phương thức cho vay của đường dây tín dụng đen này cũng tương tự hình thức cầm đồ, khách hàng muốn vay tiền phải thế chấp bằng chứng minh nhân dân và đăng ký xe. Họ tự quảng bá bằng slogan “Tiền trao tay, xe vẫn chạy”.

Một cán bộ công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Mặc dù họ nói thủ tục đơn giản, nhanh gọn, không cần chứng minh thu nhập, nhưng thực tế không phải ai cũng vay được tiền. Để vay được tiền, phải là người địa phương, có giấy tờ xe chính chủ, và được phía đường dây tín dụng đen điều tra kĩ về thân nhân trước khi “xuống tiền”.

Được biết, các tổ chức tín dụng đen có nhiều biện pháp tinh vi để đối phó cơ quan chức năng như trong hợp đồng vay mượn tiền không ghi mức lãi suất, lãi suất chỉ được thỏa thuận bằng miệng, “ngắt” lãi trước.

Cụ thể, trong hồ sơ ghi cho vay 100 triệu nhưng thực tế người vay chỉ được nhận 80 triệu, đến hạn phải trả đủ 100 triệu. Một số tổ chức còn làm hai hợp đồng, một hợp đồng không ghi lãi suất hoặc ghi ở mức thấp nhằm đối phó cơ quan chức năng, một hợp đồng ghi lãi suất thực tế thỏa thuận. Do đó, việc điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn.

Vì sao hàng loạt tiệm cầm đồ chuyển đổi thành "công ty tài chính"?

Từ tiệm cầm đồ chuyển thành Công ty tài chính Tân Tín Đạt, trong vòng 5 năm, đường dây tín dụng đen này đã có 57 chi nhánh ở 28 tỉnh thành với hàng trăm nhân viên. Bên cạnh đó, tại các địa phương có nhiều Công ty tài chính được thành lập, trong đó có nhiều Công ty được thành lập trên cơ sở các tiệm, tổ chức cầm đồ.

Một cán bộ công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Qua nắm bắt tình hình, chúng tôi nhận thấy số lượng các tiệm cầm đồ ngày càng giảm, cùng với số là sự gia tăng về số lượng của các Công ty dịch vụ tài chính, chủ yếu thực hiện cầm cố, cho vay nặng lãi”.

Lý giải về hiện tượng nói trên, cán bộ công an nói trên cho biết: “Dịch vụ cầm đồ là hoạt động kinh doanh có điều kiện, thủ tục thành lập và điều kiện hoạt động khắt khe, kèm theo việc thường xuyên bị kiểm tra, giám sát; trong khi Công ty tài chính thành lập theo Luật Các tổ chức tín dụng có nhiều yếu tố thông thoáng hơn”.

Luật sư Trần Cường (Hà Nội) cho biết: “Công ty tài chính là một hình thức của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và thực hiện một số hoạt động ngân hàng (trừ nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng)”.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 15.12, Công an Nghệ An đồng loạt ra quân trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác, tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, bắt giữ 52 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây cho vay nặng lãi này là hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại trên địa bàn 28 tỉnh thành. Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động