Đường dây tín dụng đen 1.000 tỉ đồng: Chi trả hoa hồng cho "cò"

Ngày 20.12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh mở rộng chuyên án triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi được điều hành bởi Công ty tài chính Tân Tín Đạt (trụ sở chính tại TP.Vinh).

Theo nội dung đăng ngày 10.4.2021 trên Fanpage “Tân Tín Đạt - Tài chính cá nhân” của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, doanh nghiệp này công bố chương trình trả phí hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng.

Công ty tài chính Tân Tín Đạt triển khai chương trình trả hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng trên Fanpage "Tân Tín Đạt - Tài chính cá nhân“. Ảnh: QĐ

Cụ thể: Cộng tác viên khi giới thiệu được khách hàng thực hiện thủ tục vay bằng cavet xe tại Tân Tín Đạt sẽ được tặng ngay hoa hồng. Theo đó, các cộng tác viên giới thiệu được khách hàng vay tiền sẽ được nhận hoa hồng.

Đối với khoản giao dịch thời gian ít nhất 30 ngày đến 150 ngày phí hoa hồng 1% trên số tiền giải ngân. Khoản giao dịch thời gian tối thiểu 180 ngày phí hoa hồng 1,5% trên số tiền giải ngân.

Sau khi khách hàng được giới thiệu nhận tiền vay của công ty, bộ phận kế toán tính phí hoa hồng cho người giới thiệu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Theo thông tin từ cán bộ trong Ban chuyên án, Công ty này còn có nhiều “chiêu thức” để đối phó với cơ quan chức năng.

Cụ thể, khi khách hàng mang phương tiện (xe máy, ôtô) đến để vay tiền, nhân viên sẽ định giá tài sản rồi thỏa thuận mức tiền cho vay và lãi suất phải trả theo định kỳ.

Người vay được hướng dẫn ký vào hợp đồng bán tài sản, cho thuê tài sản, trong đó số tiền cho vay tương ứng với số tiền bán tài sản và số tiền lãi tương ứng với số tiền thuê tài sản, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Để lại căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân cùng giấy tờ xe (chính chủ), người vay nhận tiền và tiếp tục mang phương tiện về sử dụng. Số tiền thực nhận đã bị bên cho vay “ngắt” lãi suất trước.

Do sử dụng hình thức trả hoa hồng cho người giới thiệu khách hàng và có nhiều phương thức tinh vi đối phó cơ quan chức năng, giải ngân nhanh chóng, trong thời gian 5 năm, Công ty tài chính Tân Tín Đạt đã vươn vòi bạch tuộc ra 28 tỉnh thành với hơn 10.000 bị hại.

Như Báo Lao Động đã thông tin, sáng 15.12, Công an Nghệ An đồng loạt ra quân trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành khác, tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của Công ty tài chính Tân Tín Đạt, bắt giữ 52 đối tượng liên quan.

Cơ quan điều tra xác định số tiền giao dịch qua đường dây cho vay nặng lãi này là hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại trên địa bàn 28 tỉnh thành.

Mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.

