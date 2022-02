Dùng quán Cà phê làm nơi 'sát phạt'

Công an huyện Anh Sơn - Nghệ An vừa phát hiện và tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo đó, vào lúc 17h15’ ngày 22/02/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Long Sơn bất ngờ đột kích quán Cà phê “Long” do Đặng Thị Kim Long, trú xã Long Sơn làm chủ, phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang say sưa đánh bạc ăn tiền trên 02 chiếu bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ - ảnh CA cung cấp

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã bắt giữ 10 đối tượng, từ 25- 42 tuổi, tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn; tạm giữ số tiền là 40.250.000 đồng.

Được biết, tụ điểm tham gia đánh bài ăn tiền tại quán Cà phê của Đặng Thị Kim Long được tổ chức chưa lâu nhưng đã có nhiều đối tượng tham gia. Đa số đều nghiện cờ bạc và không có việc làm ổn định.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus