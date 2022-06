Đừng mua iPhone mới lúc này

Cụ thể, mức giá của iPhone 11 sẽ được giảm xuống 1 triệu đồng so với giá bán hiện tại, còn khoảng 10,5 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. iPhone 12 và iPhone 13 đồng loạt giảm 800.000 đồng, xuống mức giá lần lượt 15,5 triệu đồng và 19,8 triệu đồng cho bản 64 GB.

Dự kiến, doanh số của iPhone sẽ tăng khoảng 20-30% sau khi được áp dụng mức giá mới (Ảnh: Nguyễn Huy).

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ được điều chỉnh khoảng 1-2 triệu đồng tùy theo từng phiên bản bộ nhớ, xuống mức giá lần lượt 26 triệu đồng và 28 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

"Đợt giảm giá này của Apple nhằm mục đích xả hàng tồn kho, dọn đường cho thế hệ iPhone tiếp theo chuẩn bị ra mắt trong vài tháng tới. Dự kiến, iPhone 11 và iPhone 13 Pro Max sẽ là những dòng máy bán chạy nhất trong thời gian tới, do mức giảm giá mạnh và nhu cầu lớn từ người dùng", ông Xà Quế Nguyên, Giám đốc hệ thống Hnam Mobile, cho biết.

Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, mức giá mới sẽ được các đại lý áp dụng vào giai đoạn cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. Vì thế, người dùng nên chờ đợi thêm một vài ngày để có thể mua được sản phẩm với mức giá phù hợp hơn.

"Chương trình này được lên kế hoạch với Apple theo lịch trình trước khi ra mắt sản phẩm mới và kích cầu tiêu dùng nói chung. Dự kiến, nhu cầu mua sắm của khách hàng sẽ tăng khoảng 20-30% sau khi mức giá mới được áp dụng. Điều này cũng sẽ khiến nhiều đối thủ Android trong cùng phân khúc gặp khó khăn", ông Huy nhận định.

Tại thị trường không chính ngạch, iPhone 11 và iPhone 13 vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng (Ảnh: Vũ Duy).

Tại thị trường không chính ngạch, những sản phẩm như iPhone 11 hay iPhone 13 hàng qua sử dụng hiện vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người dùng. Theo thông tin từ Chợ Tốt, lượt tìm kiếm các dòng iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max qua sử dụng chiếm 30% tổng lượng tìm kiếm và chiếm khoảng 25% tổng sản phẩm iPhone cũ bán ra kể từ đầu năm 2022.

"Đối với các sản phẩm thuộc dòng iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max hàng qua sử dụng, nguồn cung đang thấp hơn so với nhu cầu của thị trường. Hiện nay, chúng tôi cũng đã triển khai tính năng "Thanh toán đảm bảo" nhằm nâng cao trải nghiệm mua bán đồ cũ an toàn, tiện lợi, tăng cường bảo vệ người mua người bán trong quá trình giao dịch. Khi thực hiện "Thanh Toán Đảm Bảo", số tiền người mua thanh toán sẽ được giữ đảm bảo an toàn cho đến khi xác nhận giao dịch thành công", bà Hoàng Thị Minh Ngọc, Giám Đốc Tăng Trưởng và Chiến Lược của Chợ Tốt, cho biết.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí