Dùng mô tô phân khối lớn vận chuyển 1 bánh heroin

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa khởi tố bị can Lô Văn Thủy (SN 1983) trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, cùng tỉnh về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên huyện.

Đối tượng Lô Văn Thuỷ cùng tang vật tại cơ quan chức năng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong về huyện Yên Thành và các huyện lân cận để tiêu thụ. Trước tình hình đó, Công an huyện Yên Thành đã tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát xác định Lô Văn Thủy là đối tượng cầm đầu đường dây trên. Kế hoạch vây bắt đối tượng nhanh chóng được vạch ra. Đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, dùng nhiều thủ đoạn để hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Đến khoảng 19h20 ngày 4/10, phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu vực biên giới thuộc huyện Quế Phong với nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Công an huyện Yên Thành nhanh chóng bám sát đối tượng. Xác định đối tượng đang trên đường đi giao ma tuý, tổ công tác liền phối hợp với Công an xã Tiền Phong, huyện Quế Phong đón lõng và bắt giữ đối tượng Lô Văn Thủy tại địa bàn xã này. Khám xét tại chỗ, Cảnh sát thu giữ 1 bánh heroin, 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động.

Hiện Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân