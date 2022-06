'Đứng hình' trước iPhone 7 Plus rao bán chỉ 2.5 triệu đồng, 'giá rẻ' như Nokia C30 mới

Tham khảo trên nền tảng mua bán trực tuyến trong tháng 6/2022, người dùng dễ dàng bắt gặp những bài đăng rao bán iPhone 7 Plus với giá rẻ bất ngờ. Ra mắt từ tháng 9/2016 tức là đã hơn 5 năm tuổi nhưng hiện nay, iPhone 7 Plus vẫn được nhiều người dùng tìm mua vì mức giá cực kỳ rẻ nhưng vẫn còn được Apple hỗ trợ phần mềm.

Theo đó, người dùng hiện có thể mua được iPhone 7 Plus với giá chỉ từ 2.5 triệu đồng. Theo mô tả, đây là iPhone 7 Plus Lock (khóa mạng) nhưng có thể dùng bình thường với SIM ghép. Toàn bộ máy được quảng cáo là máy zin Full áp suất, chưa từng được thay màn hình hay main.

Với giá chỉ 2.5 triệu đồng, những chiếc iPhone 7 Plus này rẻ ngang với Nokia C30 mới trên thị trường hiện nay nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm hơn.

iPhone 7 Plus được công bố vào ngày 16/9 năm 2016 cùng iPhone 7 kích thước nhỏ hơn. Trong đó, iPhone 7 Plus gây sốt vì là chiếc smarpthone đầu tiên của Apple có camera kép đi kèm khả năng chụp ảnh chân dung xóa phông cực kỳ hấp dẫn người dùng.

iPhone 7 Plus sở hữu màn hình lớn tới 5.5 inch. So với nhiều smartphone ngày nay màn hình lớn hơn 6 inch là phổ biến thì kích thước này không phải là lớn. Mặc dù vậy đây vẫn là màn hình chất lượng cao với công nghệ Retina IPS LCD, độ sáng tối đa 625 nits, mật độ điểm ảnh đạt 401 ppi cao hơn nhiều so với smartphone giá rẻ như Nokia G10 hiện nay (chỉ 269 ppi) điều này giúp màn hình của iPhone 7 Plus vẫn còn rất sắc nét.

Về phần cứng, bên trong, iPhone 7 Plus sử dụng chip Apple A10 Fusion (16 nm) khá lỗi thời mặc dù vậy theo nhiều đánh giá, iPhone 7 Plus hoạt động vẫn khá mượt với iOS 15 mới nhất và vẫn tải được một số game phổ biến. Mặc dù vậy với game rất nặng như PUBG, máy vẫn xảy ra tình trạng văng ứng dụng.

iPhone 7 Plus sử dụng pin Li-Ion 2900 mAh, nếu còn đủ 100% dung lượng này thừa sức cho nhu cầu dùng cả ngày. Tuy nhiên với những mẫu máy Lock thời lượng pin tối đa còn lại có lẽ không còn nhiều. Vì vậy, khả năng pin của nó sẽ không được "trâu".

Với những gì nêu trên, iPhone 7 Plus Lock rẻ hơn Nokia G10 khá nhiều nhưng nhỉnh hơn về màn hình, khả năng chụp ảnh. Tuy nhiên vì là máy lock nên vẫn có nguy cơ khi sử dụng và đặc biệt là phần cứng bên trong của iPhone 7 Plus không tương thích với nhiều game mobile nặng hiện nay.

Vì vậy nếu mua, người dùng cần cân nhắc thật kỹ và kiểm tra đầy đủ các tính năng phổ biến như nghe gọi, vào mạng, hoạt động của màn hình cảm ứng và đặc biệt là camera.

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT