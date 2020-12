Đừng để bầu Thắng mãi là 'người tình cô đơn' với bóng đá Long An

"Người tình" của bóng đá Long An

Trong bất cứ cuộc hành trình nào cũng cần lắm những người mở đường, bóng đá Long An một thời vang bóng khắp cả nước đã ghi nhận sự đóng góp rất lớn của ông Võ Quốc Thắng. Giống như nhiều người hâm mộ ở sân Tân An hay gọi thì bầu Thắng là "người tình" của bóng đá Long An.

18 năm trước, bầu Thắng nhận tiếp quản CLB Long An. Đúng một năm sau, Long An vô địch hạng Nhất để lên V.League. Cũng chỉ cần thêm 2 năm, đội chủ sân Tân An trở thành thế lực của V.League với 2 chức vô địch liên tiếp (năm 2005 và năm 2006).

Từ một địa phương có đội bóng chỉ đá quanh quẩn ở hạng Nhì và hạng Nhất, Long An được cả nước biết đến và ngưỡng mộ về sự phát triển bóng đá "thần tốc". Còn người dân Long An cứ vào mỗi ngày cuối tuần lại rủ nhau đi cổ vũ bóng đá, mỗi trận đấu của CLB Long An có thể gọi là ngày hội cho hàng nghìn gia đình...

Đúng hơn, bóng đá là món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân Long An. Đội bóng của bầu Thắng trở thành niềm tự hào cho cả miền Tây, là bệ phóng cho sự thành công của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto. Tiêu biểu là chức vô địch AFF Cup 2008 với hình ảnh người con Long An - Phan Văn Tài Em (đội trưởng tuyển Việt Nam), giơ cao chức vô địch tại sân Mỹ Đình.

6 năm ngắn ngủi xây dựng CLB Long An thành biểu tượng thành công ở V.League, "tặng" HLV Calisto cho VFF và nhiều cầu thủ Long An cống hiến cho ĐTVN lần đầu vô địch AFF Cup, bầu Thắng xứng đáng là người hùng của bóng đá Long An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Cũng trong hành trình gần 2 thập kỷ làm "người tình" của bóng đá, bầu Thắng là người đặt nền móng để xây dựng mô hình quản lý bóng đá chuyên nghiệp cho VPF (Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam). Đáng nói, bầu Thắng trong nhiều năm ở VPF chưa bao giờ xài 1 lít xăng của VPF, ông chủ Đồng Tâm còn cho đi rất nhiều với hàng tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ cho VPF bằng các cách khác nhau. Ví dụ Sứ Thiên Thanh tài trợ cho giải hạng Nhất...

Có thể nói trong cả một chặng đường dài của bóng đá chuyên nghiệp, bầu Thắng là niềm tự hào của tỉnh Long An - một người con luôn cống hiến hết mình cho bóng đá tỉnh nhà và làm rất nhiều thứ để bóng đá Việt Nam phát triển.

Bầu Thắng được CĐV ở sân Tân An gọi với cái tên thân thương là "người tình" của bóng đá Long An.

Đừng để bầu Thắng mãi cô đơn

Hôm qua (3/12), CLB Long An của bầu Thắng được lãnh đạo tỉnh ghé thăm. Bầu Thắng trải lòng rất nhiều và nhấn mạnh: "Tình yêu bóng đá với tôi là không bao giờ thay đổi. Tôi khẳng định rất máu với bóng đá nhưng làm như thế nào và phát triển ra sao là điều cần phải nhìn nhận thẳng thắn.

Bản thân tôi khi làm bóng đá luôn đặt trên thực tế, nếu chúng ta chưa đủ điều kiện thì không nhất thiết phải trở lại V.League sớm, còn chơi thì phải chơi lớn, phải đua vô địch".

Qua những tâm sự của bầu Thắng, có một điều đặc biệt là dường như nhiều năm qua thì ông chủ Đồng Tâm... giống như "người tình cô đơn" của bóng đá Long An. Tức gần 2 thập kỷ thì vẫn chỉ có bầu Thắng chi nhiều tiền nuôi đội bóng.

Bây giờ, CLB Long An muốn trở lại V.League chắc chắn cần nhiều tiền, cần có lộ trình phát triển bài bản nhất. Đó phải là sự chung tay của nhiều doanh nghiệp, là sự phát triển bóng đá trẻ để sản sinh ra những Tài Em, Huỳnh Quang Thanh mới cho bóng đá Long An.

Ngoài ra, cách đây 2 năm, bầu Thắng cũng từng kể một kế hoạch lớn về bóng đá với người viết. Bầu Thắng ấp ủ một giấc mơ là cho ra đời một trung tâm đào tạo bóng đá lớn ở miền Tây. Mục đích là muốn đặt nền móng cho CLB Long An, tạo cơ hội cho những em nhỏ đam mê bóng đá được ăn tập bài bản, sau đó cống hiến cho quê hương và tuyển Việt Nam.

Đặt trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, Long An có một trung tâm bóng đá lớn là điều đúng đắn và nhất định phải có mới phát triển bền vững. Đây cũng là câu chuyện tạo ra những ý nghĩa lớn cho bóng đá miền Tây nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.

Câu chuyện này cần được nhìn nhận sâu xa hơn, tức làm thế nào để bầu Thắng không phải cô đơn với tình yêu bóng đá dành cho Long An. Bởi ai cũng hiểu rằng, tâm huyết và máu làm bóng là một chuyện, còn điều kiện thực tế là một câu chuyện khác.

Lẽ đó, bầu Thắng bây giờ cần được tạo các điều kiện tốt nhất để thực hiện kế hoạch "kiến tạo" lại bóng đá Long An, cũng như sự chung tay của những người tâm huyết với bóng đá tỉnh nhà.

Mong rằng lãnh đạo tỉnh Long An sẽ không để cho bầu Thắng mãi là "người tình cô đơn" của bóng đá Long An. Và có một niềm tin rất lớn là CLB Long An sớm trở lại V.League với sự phát triển vững mạnh, đúng tư thế của "người anh cả" bóng đá miền Tây!

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn