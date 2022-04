Dùng đá mài dao đánh chết bạn nhậu rồi... đi ngủ

Ngày 23/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án "Giết người" do mâu thuẫn trong lúc nhậu xảy ra tại khu vực ấp Phú An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Buổi thực nghiệm điều tra mô phỏng một cách chi tiết toàn bộ hành vi giết người của bị can Vi Văn Khanh (54 tuổi, tạm trú tại ấp Phú An, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).

Bị can Vi Văn Khanh thực hiện lại toàn bộ hành vi giết người của mình trước sự chứng kiến của các cơ quan bảo vệ pháp luật (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, chiều tối ngày 26/2, Vi Văn Khanh mời ông P.V.H (50 tuổi, thường trú tại ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành) lại nhà Khanh nhậu. Cả 2 bày bàn nhậu phía sau nhà của Khanh.

Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Ông H. dùng đũa đâm vào trán Khanh. Lúc vật lộn, Khanh lấy cục đá mài dao đánh liên tục vào đầu và mặt ông H. làm nạn nhân tử vong. Sau đó, Khanh bỏ vào trong nhà ngủ.

Sau khi gây án, Vi Văn Khánh đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Khanh kéo xác nạn nhân ra vườn (Ảnh: Nghiêm Túc).

Đến sáng ngày 27/2, Khanh thức dậy, kéo thi thể ông H. ra vườn nhà sau. Lúc này người dân trong xóm phát hiện sự việc nên đã báo tin cho người thân của ông H. đồng thời trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vi Văn Khanh về tội "Giết người".

Buổi thực nghiệm điều tra là một căn cứ để các cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đánh giá, củng cố các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra xử lý vụ án.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí