Đứa trẻ trèo lên ô tô nghịch khiến xe trôi ra đường, bố lao tới cứu nguy: Phản ứng tiếp theo của ông ta gây bức xúc

Theo dõi tình huống xảy ra trong đoạn clip dưới đây, nhiều bậc phụ huynh có con nhỏ không khỏi "toát mồ hôi lạnh" và đây chắc chắn là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất tới họ, cần luôn cẩn trọng mọi lúc, mọi nơi để tránh những sự cố đáng tiếc khiến chính bản thân phải ân hận.

Cụ thể trong clip dưới đây, gia đình để ô tô trong sân. Dường như ông bố đã kéo thắng tay, cài số và quên luôn không đóng cửa xe lẫn cửa cổng. Đứa trẻ tò mò, leo lên ô tô nghịch mà không có ai bên cạnh giám sát. Điều tồi tệ đã xảy ra, chiếc xe cứ thế từ từ trôi ra ngoài đường. Phát hiện sự cố, người lớn lao vội từ trong nhà ra ngoài.

Đang tìm cách dừng chiếc xe thì ông bố lại quay về phía đứa trẻ đang nép vào lòng mẹ để quát mắng, đánh vào mông con cho thoả cơn giận. Trong khi anh mắng đứa trẻ thì chiếc xe vẫn tiếp tục trôi.

Người đàn ông giận quá mà quên rằng lỗi đầu tiên là thuộc về mình.

Tình huống cứ diễn ra liên tiếp chỉ trong vài phút khiến người ta không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Lỗi xuất phát từ sự bất cẩn rất đáng trách của người lớn mà ông bố lại trút giận về con mình. May mắn mọi chuyện không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

Khoảnh khắc đứa trẻ trèo lên ô tô nghịch khiến chiếc xe trôi ra đường

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc