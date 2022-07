Du lịch Nghệ An vượt khó đón hơn 4 triệu khách trong 6 tháng đầu năm

Biển Cửa Lò (Nghệ An) đông nghịt người vào dịp hè 2022. Ảnh: Quang Đại

Du lịch hồi sinh sau đại dịch

Có mặt tại bãi biển Cửa Lò vào dịp cuối tuần trong tháng 7.2022, phóng viên ghi nhận không khí tấp nập, nhộn nhịp của các dòng người đổ về khu đô thị biển đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ. Bãi biển, nhà hàng, khách sạn đều chật kín người, khách muốn đặt phòng nghỉ phải liên hệ trước vài tuần. “Nhiều thời điểm đường phố Cửa Lò tắc nghẽn vì xe quá đông, tuy đi lại khó khăn nhưng người dân thị xã rất vui, điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn lớn của biển Cửa Lò, đem lại sự thịnh vượng cho thị xã” - anh Lê Đức Dũng - chủ nhà hàng tại Cửa Lò chia sẻ.

Năm nay, sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, du lịch Cửa Lò “mở cửa” sớm hơn so với những năm trước. Tối 8.4, tại Quảng trường Bình Minh đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 và Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Cửa Lò - tình yêu biển và khát vọng tỏa sáng”, thu hút khoảng 30.000 du khách. Tính chung trong tuần lễ khai trương du lịch, thị xã Cửa Lò đón trên 100.000 lượt khách, doanh thu trên 100 tỉ đồng.

Năm 2022, đô thị du lịch biển Cửa Lò phấn đấu đón 1,6 triệu lượt khách, trong đó có 516.000 lượt khách lưu trú, doanh thu từ dịch vụ du lịch dự kiến đạt 1.522 tỉ đồng. Để đạt được mục tiêu nói trên, thị xã đã đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đô thị, các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp nhà hàng, khách sạn, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các dịch vụ, với phương châm “Thân thiện, mến khách, an toàn”. Thị xã cũng tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động văn hóa - thể thao, giải trí... để thu hút, giữ chân du khách. “Đến nay, thị xã đã đón hơn 1,26 triệu lượt khách - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết.

Đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách

Năm 2022, Nghệ An đặt ra mục tiêu đón và phục vụ hơn 7 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 10.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón và phục vụ hơn 4 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách lưu trú khoảng 2,53 triệu lượt; khách quốc tế khoảng 9.300 lượt. Tổng thu từ khách du lịch khoảng đạt 6.700 tỉ đồng. “Với những kết quả đã đạt được đến thời điểm này, tôi tin rằng năm 2022, ngành du lịch tỉnh sẽ đạt mục tiêu đề ra” - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Tỉnh Nghệ An vừa phối hợp tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ. “Đây là cơ hội để liên kết, phát triển du lịch các địa phương nói chung và Nghệ An nói riêng. Qua sự kiện này, ngành du lịch Nghệ An một lần nữa khẳng định quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, vượt khó, tạo đột phá để đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra” - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường khẳng định.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động