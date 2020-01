Đột kích sòng bạc ngày Tết, bắt 27 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Khu vực tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Sáng 27/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong những ngày nghỉ Tết sẽ tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, trong đó sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động cờ bạc ăn tiền.

Mở đầu đợt cao điểm trấn áp tội phạm, Công an thị xã Tân Uyên đã triệt phá một tụ điểm đánh bạc khá lớn, tạm giữ 27 người, 77 xe mô tô, hàng trăm triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan vào chiều 25/1 (chiều mùng 1 Tết).

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Uyên đã bám sát địa bàn, nắm tình hình ở cơ sở. Đến 14h30 chiều 25/1, trinh sát hình sự Công an thị xã đã phối hợp Công an xã Hội Nghĩa tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 1 tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Tang vật công an thu giữ.

Lực lượng Công an đã tạm giữ 27 đối tượng có liên quan, thu giữ số tiền 135 triệu đồng các đối tượng dùng để đánh bạc, 77 xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Công an thị xã Tân Uyên đang điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí