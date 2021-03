Đồng chí Nguyễn Đức Trung dự sinh hoạt chi bộ tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn

Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp Chi bộ xóm Liên Mậu 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, đây là dịp để lĩnh hội những ý kiến đề xuất, góp ý của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở. Trao đổi các thông tin hoạt động của tỉnh trong năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến khó khăn chung do đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến khó lường. Bên cạnh đó, thiên tai, bão lụt xảy ra liên tục nên đã tác động rất lớn đến đời sống của người dân. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tỉnh Nghệ An vẫn thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, đó là vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch. Nghệ An được xác định là 1 trong 19 tỉnh có mức tăng trưởng dương ở mức 4,45%; thu ngân sách đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 3%. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển triển kinh tế, tỉnh Nghệ An luôn đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo, và chỉ tính riêng năm 2020, tổng các nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt gần 456 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp.



Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 tỉnh bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh vẫn đưa ra quyết tâm thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đánh giá cao nội dung sinh hoạt của Chi bộ, cũng như những ý kiến thảo luận của các đảng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Chi bộ Liên Mậu 3 tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đầy đủ, nghiêm túc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Chi bộ cần lãnh đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xóm "sáng - xanh - sạch - đẹp"; tăng cường công tác giáo dục, vận động người dân ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Đối với những kiến nghị đưa ra tại buổi sinh hoạt chi bộ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao huyện Nam Đàn nghiên cứu, giải quyết hợp lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quà cho cán bộ, đảng viên chi bộ xóm Liên Mậu 3.

Sau buổi sinh hoạt chi bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm mô hình trang trại hoa tại xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An