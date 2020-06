Donacoop - doanh nghiệp kiện công ty chồng nguyên Phó Bí thư Đồng Nai "khủng" cỡ nào?

Dự án khu kinh tế mở Long Hưng do DonaCoop làm chủ đầu tư. Ảnh: Bất động sản

Sáng ngày 9/6, TAND TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án dân sự "Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng hỗ trợ vốn", giữa Liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai (Donacoop) và Công ty TNHH Cường Hưng.

Theo đó, bị đơn là Công ty TNHH Cường Hưng do ông Đỗ Tịnh (chồng bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai,Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) làm đại diện pháp luật, bị đối phương kiện ra tòa đòi bồi thường gần 812 tỷ đồng.

Theo nội dung đơn kiện, vào tháng 11/2010, Donacoop và Công ty Cường Hưng ký hợp đồng hợp tác đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thương mại - dịch vụ có diện tích 91,75 ha ở xã Phước Tân (TP.Biên Hòa).

Theo thỏa thuận, Donacoop sẽ thực hiện thi công hạ tầng giao thông, lo các khâu: đền bù giải tỏa, làm đường, xây cầu, san lấp mặt bằng… Donacoop hưởng lợi nhuận khoán 200 ngàn đồng/m trong phần việc của mình.

Thời điểm này, bà Phan Thị Mỹ Thanh - vợ ông Tịnh - đang làm TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phụ trách khối đầu tư xây dựng và công nghiệp. Ngoài ra, bà Thanh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty TNHH Cường Hưng.

Lúc này, hai bên cùng thương thảo, chuyển hợp đồng hợp tác kinh doanh có lợi nhuận thành “hợp đồng hỗ trợ vốn” không tính lãi.

Từ giữa năm 2011 đến đầu 2012, Donacoop đã “hỗ trợ” công ty TNHH Cường Hưng hơn 260 tỷ đồng.

Trong trường hợp Công ty Cường Hưng không trả được các khoản "hỗ trợ vốn" cho Donacoop thì phải trả bằng đất sạch đã hoàn thiện các tuyến đường chính và được san lấp đủ cốt nền với giá 1,35 triệu đồng/m2 (bao gồm thuế VAT).

Tuy nhiên, đến ngày 1/11/2014, Công ty Cường Hưng không giao đất cho Donacoop theo đúng cam kết trong hợp đồng. Sau đó, dù Donacoop đã nhiều lần yêu cầu Công ty Cường Hưng thực hiện nội dung trong hợp đồng mà hai bên đã ký kết nhưng đều không được đáp ứng.

Đến hiện tại, Công ty TNHH Cường Hưng không thực hiện đúng các điều khoản trong các hợp đồng đã ký kết nên bị Donacoop khởi kiện ra tòa và yêu cầu phải trả hơn 811 tỷ đồng (gồm nợ gốc hơn 260 tỷ đồng và lãi hơn 550 tỷ đồng).

Tại phiên tòa sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Anh đại diện cho nguyên đơn trình bày: việc đưa ra số tiền lãi nêu trên do Donacoop đã phải trả lãi vay cho ngân hàng và các đối tác khác. Phía bị đơn có ý kiến chỉ đồng ý trả lại tiền hỗ trợ trước đây, không đồng ý yêu cầu lãi suất vì đây là hợp đồng góp vốn thực hiện dự án.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên buộc Công ty Cường Hưng phải bồi thường số tiền lãi cho Donacoop hơn 159,36 tỷ đồng, cộng cả tiền gốc buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn hơn 421 tỷ đồng (tạm tính đến ngày 9/6).

Phía đại diện nguyên đơn cho biết sẽ về họp với lãnh đạo Liên hiệp HTX để kháng cáo.

Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai Donacoop thành lập năm 2005, từ việc liên kết 9 hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tổng Giám đốc là ông Bùi Thanh Trúc.

Lúc đầu, đơn vị này hoạt động đa lĩnh vực, đa ngành nghề và chủ yếu là nông nghiệp, nhưng sau đó chuyển dịch qua phát triển chủ yếu ngành bất động sản bằng việc làm chủ đầu tư Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng, Dự án Long Thành Plaza, Dự án đầu tư khai thác đất đá tại mỏ đá Tân Cang 6, Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, Dự án hạ tầng nhà ở xã hội tại xã Tam Phước…

Năm 2008 DonaCoop đã hợp tác với Tập đoàn Keppel Land (một tập đoàn hàng đầu của Singapore về bất động sản) và Công ty cổ phần An Phú Long thành lập Công ty liên doanh phát triển đô thị Waterfront với số vốn đăng ký ban đầu lên tới 750 triệu USD. Ngoài ra, DonaCoop cùng với VinaCapital và Công ty cổ phần An Phú Long thành lập Công ty liên doanh phát triển bất động sản AquaCity với số vốn ban đầu là 550 triệu USD. Các dự án này, phía nước ngoài góp 50% vốn, DonaCoop 30% và An Phú Long 20% vốn.

Bên cạnh đó, DonaCoop cũng triển khai các dự án có quy mô lớn khác như Long Thành Plaza – dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, căn hộ tại thị trấn Long Thành có quy mô 21 tầng, diện tích sàn xây dựng 110.000m2; Dự án hạ tầng nhà ở xã hội tại xã Tam Phước quy mô 45 ha; Dự án đầu tư khu sản xuất vật liệu gạch ngói không nung bằng nguyên liệu đá phong hóa tại xã Phước Tân với quy mô 9 ha.

