Đối tượng mua bán 115kg ma tuý đá bị bắt sau 8 tháng lẩn trốn trong rừng

Đối tượng Hoà. Ảnh: T.T

Khoảng 9h30, ngày 31/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an huyện Mường Khương đã bắt giữ thành công đối tượng Giàng Seo Hoà – mắt xích vụ mua bán vận chuyển trái phép 115kg ma túy đá từ Nghệ An về Lào Cai xảy ra vào tháng 1/2021.

Trước đó, khoảng tháng 1/2021, Giàng Seo Hòa đã bàn bạc với Vàng Seo Sử (trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về việc vận chuyển trái phép 115kg ma túy đá từ Nghệ An về Lào Cai để đưa sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Sau khi thống nhất Vàng Seo Sử nhận nhiệm vụ trực tiếp vào Nghệ An để đưa số ma túy đá trên ra Lào Cai rồi cùng Giàng Seo Hòa tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch không thành công, khi Sử đang di chuyển trên địa phận tỉnh Nghệ An thì bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Nhận được thông tin của Công an tỉnh Nghệ An về việc phối hợp bắt giữ đối tượng Giàng Seo Hòa, từ tháng 1/2021 đến nay, lực lượng trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Mường Khương sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm cũng như ngăn chặn đối tượng trốn sang bên kia biên giới.

Trước sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng Giàng Seo Hòa nhiều lần tìm cách vượt biên nhưng không được.

Hắn lẩn trốn tại nhiều khu vực rừng núi hiểm trở tại xã Pha Long, huyện Mường Khương. Tuy nhiên sau 8 tháng lẩn trốn trong rừng sâu, vào khoảng 9h30 ngày 31/8, Giàng Seo Hòa đã bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Tiền Phong