Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư 200 triệu USD phát triển dự án cấu kiện điện tử tại Nghệ An

Toàn cảnh lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



Dự án cấu kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) sẽ được triển khai trên diện tích hơn 4,3ha tại Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An. Giai đoạn 1 của dự án có tổng nguồn vốn 200 triệu USD với công suất thiết kế 270 triệu sản phẩm/năm, bao gồm: Vỏ, linh kiện và bộ phận bằng kim loại; lắp ráp dây cáp, các bộ phận từ nhựa ứng dụng cho thiết bị thông minh và ô tô.

Theo giấy chứng nhận đăng ký, thời gian hoạt động của dự án là 45 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi lễ.



Dự kiến, khi dự án đi vào hoạt động sẽ thu hút 15.000 lao động, trong đó 14.000 lao động trong nước và 1.000 lao động nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision.



Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chúc mừng Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision đến với Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là sự án đầu tư lớn và có ý nghĩa đối với tỉnh Nghệ An, tạo được nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy, thu hút các nhà đầu tư khác đến với tỉnh cũng như giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động. Tỉnh Nghệ An tin tưởng, Dự án cấu kiện điện tử của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision tại Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An sẽ sớm được xây dựng, hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất có hiệu quả đúng với cam kết của doanh nghiệp đối với UBND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho nhà đầu tư.







Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: truyenhinhnghean.vn