Đình chỉ dự án du lịch ven sông: Xin ý kiến Tổng cục Phòng chống thiên tai

Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam vừa triển khai thì liên tiếp bị cơ quan chức năng lập biên bản đình chỉ. Ảnh: QĐ

Ngày 18.7, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An cho biết liên quan vướng mắc Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam, tỉnh đã có văn bản giao Sở NNPTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý.

“Quan điểm của Sở Xây dựng là việc cấp giấy phép xây dựng cho dự án đã bảo đảm đúng quy định, bởi vì trước khi cấp giấp phép đã có ý kiến của Sở NNPTNT” – đại diện Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hào – Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An cho rằng Dự án nói trên có vướng mắc do vi phạm Luật Đê điều. Hiện nay, Sở NNPTNT đang mời đại diện Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ NNPTNT về thực tế hiện trường dự án và cho ý kiến dự án có thể được tiếp tục triển khai thi công hay không.

“Lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ NNPTNT hẹn về trong tuần này, khi có kết quả chỉ đạo của Tổng cục, chúng tôi sẽ báo cáo UBND tỉnh và thông tin cho báo chí” – ông Nguyễn Hào trao đổi với phóng viên vào chiều 19.7.

Như Lao Động đã thông tin, Dự án quần thể khu vui chơi, giải trí và du lịch ven sông Lam do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vinh Hưng làm chủ đầu tư được Sở Xây dựng Nghệ An cấp Giấy phép số 74 ngày 16.8.2021, vị trí xây dựng sát chân đê vị trí đê tả Lam thuộc khối 5, phường Bến Thủy.

Tuy nhiên, khi dự án vừa triển khai thi công theo đúng nội dung Giấy phép xây dựng được một thời gian, ngày 25.11.2021, Hạt Quản lý đê Vinh (thuộc Chi cục Thủy lợi Nghệ An) lập biên bản về việc vi phạm pháp luật về lĩnh vực đê điều và thiên tai, đồng thời, đình chỉ xây dựng đối với dự án này.

Đến ngày 1.12.2021, Chi cục Thủy lợi Nghệ An, Hạt Quản lý đê Vinh và đại diện chính quyền địa phương tiếp tục lập biên bản vi phạm với dự án trên, yêu cầu đình chỉ thi công.

Nêu quan điểm về sự việc, một cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho hay, xét về mặt pháp lý thì doanh nghiệp không sai, vì họ thi công đúng theo Giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đến nay, đã 7 tháng trôi qua, dự án vẫn bị đình chỉ, trong khi doanh nghiệp chịu thiệt đơn thiệt kép do sự “tiền hậu bất nhất” của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động