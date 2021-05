Đình chỉ 2 cán bộ công an liên quan đến hoạt động của 'ổ dịch' quán bar Sunny

Pháp luật

Ngoài việc điều tra thông tin phát tán trên mạng xã hội về quán bar karaoke Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm thời đình chỉ 2 cán bộ của Công an thành phố Phúc Yên liên quan đến hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch, bệnh trên địa bàn thành phố.