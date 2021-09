Điều tra vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở Bắc Giang

Chiều nay (8/9), thông tin từ UBND xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết người bất thường.

Cụ thể, khoảng 10h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng thôn kiêm Công an viên thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo đến nhà ông Nguyễn Văn Nguyên (SN 1956) cùng thôn để thu tiền quỹ.

Ông Nguyễn Văn Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh BBG

Sau khi gọi cửa nhưng ông Nguyên không mở. Thấy bất thường, ông Hiền đi theo lối sau nhà, nhìn qua khe cửa thấy bà Nguyễn Thị Hanh (SN 1962, vợ ông Nguyên) nằm bất động trên giường.

Sau đó, ông Hiền cùng ông Nguyên kiểm tra, phát hiện bà Hanh đã tử vong với nhiều vết thương ở cổ.

Nghi bà Hanh bị sát hại, ông Hiền nhanh chóng gọi điện trình báo Công an xã Tuấn Đạo và triển khai một số biện pháp nhằm bảo vệ hiện trường.

Được biết, từ năm 1998 đến nay, ông Nguyên bị liệt nửa người do tai biến nặng. Các con đều đã lập gia đình ở riêng hoặc đi làm ăn xa.

Do bước đầu xác định là người có liên quan hoặc nhân chứng, ông Nguyên đã bị lực lượng công an tạm giữ để phục vụ điều tra nhưng ông này có dấu hiệu không tỉnh táo, chưa thể hợp tác với cơ quan công an.

Hiện, vụ việc đã được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý, cùng Công an huyện Sơn Động phối hợp điều tra, xử lý theo quy định.

