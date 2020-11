Điều tra nghi án em trai tâm thần sát hại chị ruột

Ảnh minh họa

Ngày 6/11, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết, đang điều tra làm rõ vụ nghi án em trai bị tâm thần sát hại chị gái ruột ở khu vực.

Theo đó, khoảng 2h sáng ngày 5/11, một số người dân sinh sống ở con hẻm thuộc thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM nghe tiếng kêu cứu phát ra ở 1 căn nhà. Khi chạy đến kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai. Công an nhận định nạn nhân bị sát hại nên mời em trai của nạn nhân về trụ sở. Tại đây, nghi can khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là em trai ruột của nạn nhân. Người này có biểu hiện bị bệnh tâm thần hiện đang được lấy lời khai phục vụ điều tra, làm rõ.

