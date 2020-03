Điều tra cô gái 17 tuổi tuyển CTV online lừa bán khẩu trang

Ngày 10-3, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đang điều tra Lữ Thị Yến (17 tuổi, trú bản Sỏi, Yên Hợp, huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cháu Đặng Thị Kim Cúc (15 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) lên Facebook thấy tài khoản Facebook Hoàng Thủy Dung có đăng tuyển cộng tác viên bán hàng.

Qua trao đổi trên chat Facebook, cháu Cúc được Facebook Hoàng Thủy Dung tuyển dụng bán hàng online. Cúc có đặt một số hàng gồm bốn thùng khẩu trang, một số dây xạc, linh kiện điện thoại và thắt lưng với tổng số tiền là 8,5 triệu đồng. Sau khi đặt hàng thì Facebook Hoàng Thủy Dung yêu cầu cháu Cúc chuyển số tiền trên qua dịch vụ Bank plus rồi sẽ chuyển hàng. Sau khi cháu Cúc chuyển số tiền trên thì không thấy chuyển hàng đến như đã hẹn, rồi Facebook Hoàng Thủy Dung cắt đứt mọi liên lạc với cháu Cúc.

Ngày 1-3, cháu Cúc trình báo sự việc trên lên, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Anh Sơn. Công an vào cuộc điều tra gặp khó khăn do Facebook Hoàng Thủy Dung là Facebook ảo, số điện thoại dùng SIM rác…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Anh Sơn điều tra ra Facebook Hoàng Thủy Dung chính là Yến.

Yến đã khai nhận sử dụng Facebook ảo Hoàng Thủy Dung để lên mạng xã hội tuyển mộ cộng tác viên bán hàng online. Sau khi tuyển nhận công tác viên thì sẽ yêu cầu cộng tác viên chuyển tiền qua dịch vụ chuyển tiền Bank plus của Viettel. Khi nhận tiền, đối tượng không gửi hàng cho người chuyển tiền mà sẽ chặn Facebook và chặn số điện thoại. Hiện tại, Công an huyện Anh Sơn đã thu giữ số tiền 8,5 triệu đồng và tiếp tục điều tra.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM