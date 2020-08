Điều tra 3 người tự sát trong trại tạm giam ở Bắc Kạn

Bị can Già Bá Mài (bìa trái) - người tử vong trong trại tạm giam hôm 18/8

Trước đó, ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Kạn thông báo về một người bị tạm giam tên Già Bá Mài (SN 1992, quê huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã tự sát bằng cách treo cổ trong buồng giam. Theo công an, Già Bá Mài bị bắt ngày 19/12/2019 tại TP Bắc Kạn do vận chuyển trái phép 55 bánh heroin. Cơ quan điều tra đã khởi tố, ra lệnh tạm giam với Mài và ngày 3/6/2020, Viện KSND tỉnh Bắc Kạn ra cáo trạng, chuyển hồ sơ vụ án tới tòa án cùng cấp. Dự kiến, ngày 26/8 tới, TAND tỉnh Bắc Kạn sẽ đưa Mài ra xét xử sơ thẩm.

Trong thời gian điều tra, truy tố, Già Bá Mài được tạm giam tại buồng giam số 8, nhà B, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn. Khoảng 6h30 ngày 18/8, cán bộ quản giáo phát hiện Mài tự tử bằng hình thức thắt cổ. Lập tức, cán bộ Trại tạm giam tiến hành sơ cứu và đưa Mài tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, Mài tử vong tại bệnh viện vào khoảng 7h30 cùng ngày.

Trước đó, ngày 1/8 cũng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn có 2 người bị tạm giam tự tử bằng cách treo cổ, gồm: Lương Văn Bằng và Lăng Văn Vân (cùng SN 1988, ở Cao Bằng). Cả hai người này đều là bị cáo trong vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và đã bị TAND tỉnh Bắc Kạn phạt tử hình ngày 29/7. Trong thời gian kháng cáo, họ bị biệt giam tại khu vực được quản lý nghiêm ngặt nhất, nhưng khoảng 9h sáng 1/8, cán bộ Trại tạm giam phát hiện Vân và Bằng cùng treo cổ tự tử trong tư thế chân bị cùm, bị treo bởi sợi dây bện từ sợi vải chăn và chiếu.

Khi phát hiện, các cán bộ trại thực hiện sơ cứu nhưng cả hai đã tử vong. Đáng chú ý, Lăng Văn Vân kêu oan từ giai đoạn điều tra đến khi bị xét xử. Cơ quan truy tố cũng xác định, trong vụ án này còn nhiều đối tượng liên quan việc vận chuyển ma túy nhưng chưa được làm rõ để xử lý. Gia đình của Vân và Bằng đã gửi đơn đề nghị cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Xuân Ân

Nguồn tin: Báo Tiền phong