Điều động Giám đốc Công an Thái Bình làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên

Chiều 28/9, tại Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về Công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - chủ trì buổi lễ.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phương Nhung).

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thay Đại tá Phạm Đăng Khoa trước đó đã được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông cơ yếu.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Đại tá Nguyễn Thanh Trường cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên.

Trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Thanh Trường hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh duy trì sự đoàn kết, thống nhất; chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí