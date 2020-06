Điều động, bổ nhiệm nhân sự Quân đội, Công an

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 và đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Kim Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2;

Đại tá Phạm Hùng Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Hội nghị đã tiến hành thông qua Biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai giữa Đại tá Vũ Kim Hà và Đại tá Phạm Hùng Hưng theo đúng nguyên tắc, bàn giao toàn diện đầy đủ tất cả các mặt công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai mong muốn hai đồng chí trên cương vị công tác mới tiếp tục giúp đỡ tỉnh Lào Cai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, ngày càng phát triển vững về kinh tế, mạnh về quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Chúc mừng Đại tá Vũ Kim Hà và Đại tá Phạm Hùng Hưng được cấp trên tin tưởng giao trọng trách mới, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương yêu cầu trong thời gian tới, hai đồng chí tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ; đoàn kết cùng với tập thể, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

* Liên quan đến công tác nhân sự lực lượng vũ trang, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Đồng, Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Đại tá Lê Quang Đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, đoàn kết thống nhất cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn