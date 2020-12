Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 5 địa phương

Ngày 4/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, quyết định phân công cán bộ đối với đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng;

Phân công, điều động đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến công tác tại Thành ủy Cao Bằng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Bằng;

Phân công, điều động đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng;

Phân công, điều động đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng;

Phân công, điều động đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Hòa An đến công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng;

Phân công đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phụ trách Đảng Đoàn HĐND tỉnh và phụ trách HĐND tỉnh đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Phân công đồng chí Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Hòa;

Phân công đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Phân công đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Phân công, điều động đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Cao Bằng đến công tác tại Ban Dân vận Tỉnh ủy và giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giới thiệu để Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ, Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

* Ngày 4/12, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức lễ trao các quyết định bổ nhiệm, phân công cán bộ, công chức của các sở, ngành.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trao các quyết định: Bổ nhiệm đồng chí Trần Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ;

Bổ nhiệm đồng chí Lê Kim Hoàng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Phân công đồng chí Lê Quyện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách điều hành Sở Tư pháp;

Phân công đồng chí Hồ Trọng Luật, Phó Giám đốc Sở Tài chính phụ trách điều hành Sở Tài chính;

Phân công đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phụ trách điều hành Sở Khoa học và Công nghệ;

Phân công đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp phụ trách điều hành Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp.

* Chiều 4/12, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử bầu các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định điều động đồng chí Lữ Minh Thư thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Thị Hằng thôi giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Lương Thị Hoa thôi giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Trọng Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Văn Tuấn thôi giữ chức Trưởng phòng Tuyên truyền - báo chí - xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu ứng cử để HĐND huyện Lang Chánh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện Lang Chánh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo đồng chí Hà Thị Phương thôi giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Cao Thanh Tùng, Trưởng phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông và đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Phòng Công nghiệp - Xây dựng - Giao thông, Văn phòng UBND tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Đức Lương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Thủy, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Vũ Ngọc Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 1, Thanh tra tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh.

* Ngày 3/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đã trao Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Diễn Châu giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An.

* Ngày 1/12, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan trao Quyết định số 36-QĐ/TU ngày 1/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về Ban Tổ chức Tỉnh ủy công tác và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 2/12/2020.

Ngày 2/12, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã trao Quyết định số 35-QĐ/TU ngày 30/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc bổ nhiệm đồng chí Lưu Đình Thực, Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2020./.

Nguồn tin: baochinhphu.vn