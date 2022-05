Diễn biến vụ Nguyễn Phương Hằng bị bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo

Ngày 1-5, Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Công an TP HCM đang xác minh 11 kênh Youtube thường xuyên livestream, phát nội dung bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nhiều cá nhân.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM đã nhập đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni (công tác tại Báo Sài Gòn Giải Phóng) vào vụ án Nguyễn Phương Hằng để điều tra chung.

Bà Đặng Thị Hàn Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân và đe dọa giết người.

Trước khi khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thụ lý điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo đó, bà Hằng lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đời tư người khác. Trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Xuyên suốt quá trình bà Hằng livestream thì các cơ quan chức năng đã mời bà lên nhắc nhở, khuyến cáo. Tuy nhiên, bà Hằng không thực hiện nghiêm mà tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận và tiếp tục xúc phạm, nhục mạ nhiều người.

Công an TP HCM đã tiếp nhận nhiều đơn của cá nhân tố cáo bà Hằng xúc phạm danh dự, nhục mạ cũng như đe dọa giết người thông qua việc phát ngôn trực tiếp trên mạng internet, Facebook, YouTube.

Trong những buổi livestream của bà Hằng có rất nhiều người, đội ngũ kỹ thuật tham gia giúp sức.

Công an TP HCM đang làm rõ ai tiếp tay, ai cung cấp tài liệu cho bà Hằng; ai là đạo diễn, kịch bản truyền thông. Ngoài ra, sẽ làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi phát sóng. Bởi trong các buổi livestream này đều có ban bệ biên soạn, chỉ đạo kịch bản chứ không phải hiển nhiên bà Hằng có tư liệu để nói.

