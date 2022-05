Diễm My có ảnh hưởng gì đến vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai?

Võ Thị Diễm My - cô gái mất tích đầy bí ẩn.

Ngày 20/5, nguồn tin của Dân trí cho biết, kể từ khi phát đi thông tin truy tìm Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM), Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được thông tin chính xác liên quan cô gái này. Hiện, Công an tỉnh Long An đã phối hợp nhiều tỉnh thành, tìm kiếm Diễm My nhằm phục vụ công tác điều tra về những nội dung tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Nguồn tin còn cho hay, trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, những tố cáo về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan, cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Theo vị này, thời gian qua, cơ quan điều tra đã nhiều lần đề nghị bị can Lê Tùng Vân cùng các bị can khác ở Tịnh thất Bồng Lai, cung cấp thông tin liên quan đến Diễm My nhưng chưa có kết quả.

"Ông Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu không hợp tác với cơ quan điều tra. Khi được hỏi về thông tin của Diễm My, nhóm bị can này đều không khai gì. Theo đơn tố giác của người dân, ngoài tội danh đã khởi tố, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra hành vi loạn luận và lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nguồn tin chia sẻ thêm.

Bị can Lê Tùng Vân cùng nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo chính thức` về việc truy tìm Võ Thị Diễm My. Ngoài thường trú ở quận Bình Tân, TPHCM, Diễm My từng ở địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - còn gọi "Tịnh thất Bồng Lai" hay "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Giải thích về lý do truy tìm Diễm My, đại diện Công an tỉnh Long An xác nhận tiếp tục nhận được đơn của người thân Diễm My về việc cô gái này mất tích trong thời gian dài. Gia đình Diễm My cũng đã tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại cô gái. Do đó, cơ quan điều tra ra thông báo truy tìm để làm rõ vụ việc.

Hình ảnh được cho là Diễm My từng ở Tịnh thất Bồng Lai.

Theo ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My), khoảng tháng 9/2019, Diễm My quen một số người ở Tịnh thất Bồng Lai qua mạng xã hội và chuyển đến đây sinh sống, tu hành. Tháng 10/2019, gia đình đến Tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My nhưng không thành. Từ đó đến nay, Diễm My cắt đứt liên lạc với gia đình, không rõ tung tích.

Ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ngày 4/1, nhận tin báo về việc nhóm người nhận tiền từ thiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc (SN 1960, chủ Tịnh thất Bồng Lai). Đồng thời làm việc một số người để làm rõ hành vi sai phạm. Ngày 5/1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Tác giả: Xuân Hinh

Nguồn tin: Báo Dân trí