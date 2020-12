Điểm mặt đại gia Việt ngã ngựa “gây bão” năm 2020

Vợ chồng đại gia Dương Đường

Đầu tháng 4/2020, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương (Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương ở Thái Bình) và chồng là đại gia Nguyễn Xuân Đường về tội cố ý gây thương tích.

Vợ chồng đại gia Đương Đường nổi tiếng khắp Thái Bình và các tỉnh lân cận là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản.

Vợ chồng đại gia Dương Đường. Ảnh: Vietnamnet

Năm 2015, ông Đường đã chi tiền tỷ để tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao có tên tuổi trong giới showbiz Việt.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường được biết đến với biệt danh "võ sư Đường Nhuệ". Ông tham gia một số phim như "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ",...

Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng đại gia Thái Bình còn thường xuyên tham giá các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản, kinh doanh tài chính. Vợ chồng đại gia Dương Đường cũng hay tham gia từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng.

Chiều 25/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Dương lĩnh án 3 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích" đối với hành vi hành hung phụ xe khách.

Nữ đại gia gỗ Hải Phòng Nguyễn Thị Mai

Nữ đại gia gỗ Hải Phòng. Ảnh: Người lao động.

Đầu tháng 7/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng khởi tố vụ án nữ đại gia gỗ Hải Phòng - Nguyễn Thị Mai lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, năm 2019 và 2020 bà Mai đã kêu gọi vốn, góp vốn của nhiều cá nhân, doanh nghiệp để đầu tư buôn gỗ từ châu Phi về Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi gom tiền của người khác, bà Mai bất ngờ “ biến mất” khỏi địa phương với tuyên bố công ty phá sản.

Những người góp vốn đã gửi đơn đến Công an TP Hải Phòng tố cáo hành vi của bà Mai. Công an xác định hiện bà Mai đang cầm 254 tỷ của người dân và đã bỏ trốn.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Chiều 8/9, Công an TP Hải Phòng và các lực lượng chức năng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT tại số 60 Trần Quang Khải (quận Hồng Bàng), ở tại một “tòa lâu đài” nguy nga vào loại lớn nhất Hải Phòng, có địa chỉ tại số 9 Lê Hồng Phong (quận Hải An). Ông Phát bị bắt về hành vi "mua bán hóa đơn trái phép".

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát. Ảnh: Vietnamnet

Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco, được cho là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam. Ông Phát cũng được nhắc đến là chủ nhân của những tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ ở Hải Phòng và Thái Bình.

Tại Tiền Hải (Thái Bình), đại gia Ngô Văn Phát sở hữu tòa lâu đài nguy nga, xây trên diện tích hàng nghìn m2, phía trên mái có bãi đậu trực thăng.

Tại Hải Phòng, vị đại gia xăng dầu có một căn biệt thự đồ sộ không kém với hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.

Biệt thự tại Hải Phòng của đại gia Ngô Văn Phát. Ảnh: Nhandan.

Đại gia Thiện Soi

Tối 1/12, hàng trăm cán bộ công an đã khám xét nhà và đọc lệnh tạm giam Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện Soi) cùng con trai để điều tra về 2 tội danh "Cho vay nặng lãi" và "Rửa tiền".

Đại gia Thiện Soi nổi tiếng với biệt thự dát vàng.

Đại gia Thiện Soi sở hữu khối tài sản khủng nhưng sống khá kiến tiếng. Năm 2017, người dân Bà Rịa - Vũng Tàu mới biết đến tên tuổi của vị đại gia này khi ông xây biệt thự dát vàng từ trong ra ngoài trên khu đất rộng 3.000m2. Biệt thự xây theo lối kiến trúc Châu Âu, nằm trên mặt đường Quốc lộ 51.

Bên trong biệt thự có nhiều chi tiết "dát vàng" bóng loáng và xe sang đắt tiền.

Đại gia Thiện Soi còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc" có giá trị…

