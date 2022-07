Điểm mặt các dự án “tai tiếng” của Tập đoàn FLC

Dự án Khu công nghiệp FLC Hoàng Long (Thanh Hóa) sau 7 năm khởi công mới chỉ xây được cái cổng chào (ảnh: Tuấn Minh).

Những dự án bị đình chỉ, thu hồi…

Tập đoàn FLC được biết đến là doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án bất động sản nổi bật trải dài từ Bắc đến Nam. Trước thời điểm tai họa ập đến với ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Tập đoàn này đã liên tiếp công bố kế hoạch đầu tư vào loạt dự án mới và nghiên cứu đầu tư, xúc tiến pháp lý cho gần 300 dự án trên hơn 40 tỉnh thành cả nước và tiếp tục mở rộng quỹ đất từ Bắc vào Nam.

Tuy nhiên, khi chưa kịp mang lại hiệu quả như kỳ vọng thì các dự án do Tập đoàn FLC triển khai đã bộc lộ loạt vấn đề khiến chính quyền địa phương các tỉnh, thành phải ra quyết định rà soát, đình chỉ, thu hồi dự án. Cụ thể:

Vào tháng 11/2020, UBND thành phố Hải Phòng đã có quyết định chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 4/11/2019 của UBND thành phố Quyết định chủ trương đầu tư dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê (dự án FLC Diamond 72 Tower) tại số 4 Trần Phú, quận Ngô Quyền do Tập đoàn FLC làm nhà đầu tư. Dự án FLC Diamond 72 Tower được động thổ ngày 8/5/2020, nhưng cho đến khi thời điểm UBND thành phố Hải Phòng ban hành quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư thì đơn vị này vẫn chưa thực hiện các thủ tục để làm cơ sở triển khai thi công những hạng mục của công trình dự án.

Cùng với đó, đầu năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định chấm dứt hiệu lực hai dự án của FLC là Quần thể khu đô thị du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái thể thao và vui chơi giải trí và Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn (giai đoạn 1). Lý do thu hồi bởi đây là hai dự án nằm trong danh mục 296 dự án trong giai đoạn khảo sát đầu tư bị thu hồi, chấm dứt hiệu lực do không phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, chậm tiến độ kéo dài.

Vào tháng 7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký quyết định thu hồi địa điểm, hủy bỏ nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đô thị cao cấp tại khu vực hồ Yên Trung, thành phố Uông Bí do Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất nghiên cứu. Theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc hủy bỏ, thu hồi phê duyệt quy hoạch 1/2000 dự án bất động sản, nghỉ dưỡng của FLC do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã ký, lý do tỉnh Quảng Ninh thu hồi vì đã quá hạn thời gian nghiên cứu nhưng quy hoạch chưa được phê duyệt, các văn bản liên quan đến triển khai lập quy hoạch của dự án không còn hiệu lực thi hành.

Ngày 16/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký văn bản hủy bỏ chủ trương lập quy hoạch dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam tại phường Tiến Thành và Tân Phú (thành phố Đồng Xoài). Sau 3 năm được chấp thuận chủ trương lập đồ án quy hoạch, dự án khu đô thị mới kết hợp du lịch nghỉ dưỡng hồ Suối Cam (Bình Phước) rộng 1.775 ha vẫn “án binh bất động”.

Tiếp đó, ngày 14/4/2022, trong Công văn số 5080/UBND-THKH, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long. Dự án này do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, với diện tích gần 287 ha và tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng; được khởi công xây dựng vào năm 2015 nhưng đến nay vẫn “giậm chân tại chỗ”.

Ngoài ra, cuối tháng 5 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký văn bản thu hồi chủ trương khảo sát 2 dự án của Tập đoàn FLC tại huyện Kon Plông.

Tại Thông báo số 219/TB-UBND ngày 3/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý tiếp tục rà soát các dự án về Khu đô thị, khu dân cư, dự án thương mại dịch vụ để giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các dự án có liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC theo quy định.

Bên cạnh việc tổ chức rà soát lại các dự án do Tập đoàn FLC tài trợ lập quy hoạch, đề xuất đầu, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư như nêu trên thì vẫn còn nhiều địa phương mạnh dạn thu hồi các dự án liên quan đến tập đoàn này.

Phối cảnh quần thể FLC Nghệ An.

FLC với hàng loạt những dự án treo

Tháng 6/2017, trước sức hút của các dự án bám biển, Tập đoàn FLC đã được tỉnh Nghệ An đồng ý nghiên cứu, khảo sát dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại bãi Tiền Phong và Hải Đồn, thuộc xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Dự án có quy mô 460 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.930 tỷ đồng. Sau quá trình khảo sát, lập quy hoạch, dự kiến thời gian khởi công dự án là vào tháng 3/2018. Với những hứa hẹn dự án sẽ góp phần thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng chú trọng vào dịch vụ, đưa thương hiệu du lịch Nghệ An đến với đông đảo khách du lịch trong và quốc tế. Tuy nhiên, đã nhiều năm trôi qua, đến nay dự án này mới chỉ là "những con chữ trên giấy".

Đáng chú ý, 6 dự án mà FLC khảo sát để đầu tư vào Đắk Lắk gồm: Tổ hợp du lịch, sinh thái, vui chơi giải trí và sân golf hồ Ea Nhái (quy mô trên 190 ha); Khu đô thị phía Nam đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (quy mô 123 ha); Khu đô thị mới đại lộ Đông Tây (quy mô 18 ha); Khu đô thị Tây Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột); Khu đô thị sinh thái hồ Ea Tam và Khu đô thị phía Bắc đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột (quy mô 104 ha). Trong đó, có quy mô lớn nhất là dự án Tổ hợp du lịch, sinh thái, vui chơi giải trí và sân golf hồ Ea Nhái (dự án hồ Ea Nhái) tọa lạc tại địa bàn xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'gar) và xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk).

Còn nhớ hồi tháng 3/2021, trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đắk Lắk, ông Trịnh Văn Quyết – khi đó còn là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC - hứa hẹn rằng: "… Khi đã chọn dự án, chúng tôi sẽ quyết tâm làm bằng được, làm nhanh. FLC không làm dự án nhỏ và không làm lâu, đơn vị sẽ làm nhanh…". Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, các dự án dự kiến đầu tư tại Đắk Lắk vẫn chưa được triển khai.

Với những lùm xùm liên quan đến cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và hàng loạt dự án gây tai tiếng, số phận của loạt dự án nghìn tỷ mà FLC liên tục đề xuất thời gian qua đang bị dư luận đặt nhiều nghi vấn. Trước một thực tế, các dự án được lập, quy hoạch và trao chứng nhận cho các nhà đầu tư nếu để quá lâu không được triển khai sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của các địa phương. Đặc biệt, nếu dự án nằm trên khu vực có đất ở, đất nông nghiệp của người dân nếu dự án vẫn luôn trong tình trạng “đắp chiếu” năm này qua năm khác sẽ khiến cho người dân có đất chịu nhiều thiệt thòi, vì không được đầu tư xây dựng mới nhà cửa dù có hư hỏng. Đây cũng là một bài toán khó, đòi hỏi lãnh đạo các tỉnh, thành phố khi có dự án của Tập đoàn FLC đặt trên địa bàn cần cân nhắc kỹ lưỡng việc nên dừng hay tiếp tục cho triển khai các dự án để không gây ảnh hưởng tới kinh tế, môi trường đầu tư và người dân ở các địa phương.

Tác giả: Khánh An – Tiến Hào

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn