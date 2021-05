Điểm danh loạt dự án hạ tầng sắp được đầu tư ở Nghệ An

Tại kỳ họp thứ 21, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 22 dự án. Trong đó, có 4 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và 18 dự án mới chủ trương đầu tư.

Đây là 22 dự án cấp thiết thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp, văn hóa - xã hội với mục tiêu tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân.

Cụ thể, 4 dự án do phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nên UBND tỉnh Nghệ An trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm: Dự án sửa chữa, nâng cấp kênh tưới, tiêu Lê Xuân Đào, huyện Hưng Nguyên; Dự án đường gom đường sắt Bắc - Nam đoạn qua TP. Vinh - huyện Nghi Lộc; Dự án xây dựng chuẩn quốc gia Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An; Dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Vnexpress

Cùng với đó, có chủ trương đầu tư 18 dự án mới gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp các hồ chưa nước, kênh tưới và hạ tầng sản xuất lúa giống huyện Yên Thành; Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi các xã Diễn Đồng, Diễn Liên, Diễn Xuân, Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Rào Trường, đoạn qua các xã: Nghi Trung, Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Long và Nghi Xá, huyện Nghi Lộc; Dự án kênh thoát nước dọc đường N5 (giai đoạn 1) trong Khu kinh tế Đông Nam; Dự án cầu vượt đường sắt tại đường N2 trong Khu kinh tế Đông Nam; Dự án đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2; Dự án Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc số III tỉnh Nghệ An;

Dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch 18m nối Quốc lộ 46 với Đại lộ Vinh - Cửa Lò; Dự án cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.535B tại xã Tân An, huyện Tân Kỳ với ĐT.534D tại xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ đi đường Hồ Chí Minh và đi Cây Chanh, huyện Anh Sơn; Dự án tuyến đường tránh QL1A đoạn Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn - Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ QL1A đến QL7A (tuyến đi qua các xã: Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi và Diễn Minh, huyện Diễn Châu); Dự án đường vào Khu công nghiệp Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên;

Dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông các xã vùng CT229 huyện Quỳ Châu (Châu Hội, Châu Thuận, Châu Bính, Châu Nga); Dự án nâng cấp tuyến đường du lịch từ QL7 đến khu du lịch thác Khe Kèm, huyện Con Cuông; Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Dự án đường giao thông nói từ QL7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò; Dự án Kho lưu trữ chuyên dụng - Trụ sở Sở Nội vụ.

Báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đánh giá, cơ bản việc đầu tư các dự án là cần thiết, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để quyết định chủ trương đầu tư cũng như điều chỉnh chủ trương đầu tư.

