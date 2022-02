Đi kiểm tra khách sạn, công an bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa qua, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành kiểm tra khách sạn H.P. thuộc tổ 1 phường Đề Thám, TP Cao Bằng phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Tại đây, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang về hành vi mua, bán dâm của các đối tượng, gồm: N.H.N. (sinh năm 1996) trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng; P.V.C. (sinh năm 1986) trú tại TP Cao Bằng, Cao Bằng; H.T.H. (sinh năm 1985) trú tại Hòa An, Cao Bằng; N.V.T. (sinh năm 1984) trú tại TP Cao Bằng, Cao Bằng.

Các đối tượng trên khai báo thực hiện hành vi mua, bán dâm thông qua môi giới của đối tượng tên là V.T.H. (sinh năm 1987) đang cư trú trên địa bàn TP Cao Bằng.

V.T.H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra ban đầu cơ quan công an xác định, khoảng 13h ngày 11/2/2022, C. và T. sử dụng điện thoại cá nhân gọi cho V.T.H. để tìm gái bán dâm; H. đồng ý sau đó liên lạc với N.H.N. và H.T.H. (H. và M. là gái bán dâm mà V.T.H. đã quen biết từ trước) để bán dâm cho C. và T. với số tiền 600.000 đồng/người/lượt mua dâm.

Tại đây, V.T.H. sẽ thu của H.T.H. và N.H.N. mỗi người 100.000 đồng tiền công môi giới.

V.T.H. khai nhận trước đó đã môi giới cho một số gái bán dâm không rõ tên tuổi, địa chỉ đi bán dâm trên địa bàn TP Cao Bằng và hưởng lợi từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng/lượt bán dâm của gái bán dâm.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí