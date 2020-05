Đi đòi lương, nhân viên cũ bị giám đốc “lôi cổ” ra khỏi công ty

Ông Ngô Xuân Phấn - nhân viên Công ty bảo vệ Bảo An (TP.Vinh-Nghệ An) và lá đơn tố cáo về việc bị Giám đốc đánh đập. Ảnh: Quang Đại

Ngày 22.5, ông Ngô Xuân Phấn (sinh năm 1958) - trú xã Hưng Mỹ - Hưng Nguyên (Nghệ An) đến Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ tại Nghệ An trình bày sự việc bị nợ lương, còn bị Giám đốc đánh đuổi.

Theo trình bày của ông Phấn, ông là nhân viên Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An (địa chỉ tại phường Hưng Bình - TP.Vinh), bắt đầu làm việc từ ngày 6.7.2019, với mức lương theo hợp đồng 5 triệu/tháng. Công việc của ông Phấn là tuyển dụng và quản lý nhân sự, chức danh Trưởng phòng.

Do có việc cưới vợ cho con trai, xin nghỉ 5 ngày nhưng không được Giám đốc chấp nhận, ông Phấn nghỉ việc từ ngày 28.3.2020. Tại thời điểm đó, ông Phấn còn 48 ngày công chưa thanh toán, với số tiền theo hợp đồng là 8 triệu đồng.

Sau một thời gian, ông Phấn đến Công ty để đòi tiền lương, được Giám đốc Công ty là ông Hoàng Ngọc Hiếu trả lời: “Lương của bác từ từ rồi trả”. Sau đó, ông Phấn tiếp tục đến Công ty nhiều lần hỏi lương, nhưng vẫn không được trả.

Ông Phấn kể lại: vào sáng 7.5.2020, ông Phấn và 3 nhân viên của Công ty là Hồ Sỹ Mạnh, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bá Túc đến Văn phòng Công ty (đồng thời là nhà riêng của ông Hiếu) để đòi lương. Ông Phấn đang trao đổi với cán bộ công ty, thì bất ngờ ông Hoàng Trọng Hiếu - Giám đốc Công ty từ trên cầu thang đi xuống tát, đánh, đuổi ông Phấn và 3 người đi cùng ra khỏi Công ty. Ông Phấn bị xây xát, chảy máu ở cổ.

Ông Lê Xuân Quang, trú thị xã Hoàng Mai, người đi cùng với ông Phấn hôm đó cho biết: “Bác Phấn và anh em đang nói chuyện thì bị ông Hiếu đánh, tôi cũng bị đấm vào tay, đến nay động trời còn đau”.

Ông Phấn rất bức xúc vì đã bị nợ lương nhiều ngày không được thanh toán, còn bị ông Hoàng Trọng Hiếu là Giám đốc đánh đuổi; trong khi ông Hiếu chỉ đáng tuổi con ông Phấn (ông Hiếu sinh năm 1978).

Được biết, thời gian qua, có 21 người là nhân viên bảo vệ công ty Bảo An bị nợ lương kéo dài.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty Bảo An cho biết có việc ông Phấn và một số người đến Công ty đòi lương. Nguyên nhân do quy định của Công ty thanh toán sau 60 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng, nhưng cộng thêm số ngày nghỉ do dịch COVID-19, nên chưa đến hạn thanh toán.

Về nội dung ông Phấn phản ánh bị ông Hiếu đánh, ông Hiếu giải thích do ông Phấn tổ chức, lôi kéo một số người đến công ty gây rối, còn đập bàn, dọa, đòi đập đánh nhân viên công ty. “Tôi có lôi cổ ông Phấn ra khỏi công ty, trong lúc giằng co chắc chắn có xây xát”, ông Hiếu cho biết và phủ nhận việc đánh ông Hiếu và ông Quang.

Phóng viên hỏi camera có trích xuất được không, thì ông Hiếu cho biết “Camera của nhà tôi hôm ấy bị hư”.

Qua tìm hiểu, được biết sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hưng Bình (TP. Vinh) đã triệu tập những người liên quan lấy lời khai, nhưng đến nay vẫn chưa thông báo kết quả giải quyết cho ông Phấn và những người liên quan.