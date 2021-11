Đêm nào chồng "khều" vợ cũng chối đây đẩy, một lần cố tình cởi áo ra liền hối hận

Theo các chuyên gia sản khoa, khoảng 4-6 tuần sau sinh là phụ nữ có thể quay lại với chuyện "chăn gối" như bình thường. Vậy nhưng thực tế, thời điểm "gần gũi" giữa hai vợ chồng còn phụ thuộc vào sức khỏe về thể chất cũng như tâm lý của người vợ. Như người chồng dưới đây đã rất hối hận khi ép buộc vợ sau sinh làm "chuyện ấy".

Tiểu Tranh mới sinh con cách đây 6 tháng. Vì thai nhi có cân nặng lớn nên nên cô được bác sĩ chỉ định sinh mổ. Đáng lẽ ra việc sinh mổ hiện tại sẽ là mổ ngang nhưng vì Tiểu Tranh từng phẫu thuật cắt bỏ u nang trong tử cung, thai nhi phát triển bị dính vào vết mổ cũ nên bác sĩ cho biết cô phải mổ dọc. Cuối cùng, mẹ bầu đành phải nghe theo lời bác sĩ để đảm bảo an toàn cho bản thân và con.

Vết mổ dọc không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của Tiểu Tranh sau sinh nhưng lại khiến cô rất buồn vì vết sẹo không được thẩm mỹ như mổ ngang. Sau sinh, ông xã chăm sóc rất tốt cho cô nhưng chỉ có một vấn đề khiến Tiểu Tranh căng thẳng là anh thường xuyên đề nghị "chuyện ấy". Bắt đầu từ khi con được 2 tháng nhưng cô liên tục từ chối, lấy lý do là bận chăm con nên muốn ngủ bù hoặc thậm chí giả vờ ngủ say. Suốt 4 tháng sau đó, đêm nào chồng cũng "khều" bày tỏ ý muốn nhưng Tiểu Tranh đều nói rằng không muốn.

Sau sinh, Tiểu Tranh liên tục từ chối gần gũi với chồng suốt 6 tháng. (Ảnh minh họa)

Chồng Tiểu Tranh nhịn được đến khi con 6 tháng nhưng có vẻ không chịu đựng thêm được nữa. Một buổi tối, bất chấp sự từ chối của vợ, anh vẫn đẩy vợ xuống giường và cởi áo vợ ra, nhưng những gì anh thấy lại khiến anh phải hối hận ngay sau đó. Trên bụng Tiểu Tranh là một vết sẹo dài do sinh mổ trông giống như một con rết vậy. Thấy chồng sững sờ trước vết sẹo trên bụng mình, cô bật khóc. Anh chồng thấy vậy cũng vội vàng ôm lấy Tiểu Tranh và cũng khóc theo: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm".

Vết mổ dọc khiến Tiểu Tranh tự ti, không dám cho chồng nhìn. (Ảnh minh họa)

Với những người đàn ông lần đầu làm bố, họ cũng biết sinh mổ sẽ để lại sẹo nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến vết sẹo đó thì họ mới thấy xót xa, thương vợ. Các chuyên gia cũng cho biết, bên cạnh việc phục hồi thể chất, bổ sung chất dinh dưỡng thì việc điều chỉnh và chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng với các bà mẹ sau sinh. Vì vậy, những người chồng nên chia sẻ công việc chăm con với vợ, tôn trọng và quan tâm tới vợ nhiều hơn.

Sinh mổ kiêng quan hệ tình dục bao lâu?

Thông thường, sau sinh khoảng 4 - 6 tuần, khi sản dịch đã hết sạch hoàn toàn, phụ nữ có thể quan hệ tình dục trở lại bình thường. Sản phụ sinh mổ sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục hơn so với những người sinh thường, do đó, thời gian kiêng quan hệ tình dục sau sinh mổ cũng kéo dài hơn.

Sinh mổ tuy không bị cắt ở tầng sinh môn, nhưng sản phụ lại phải chịu đau đớn từ vết mổ và những áp lực, thay đổi cơ thể nghiêm trọng do ảnh hưởng của cuộc phẫu thuật mổ lấy thai. Người vợ cần có thời gian nghỉ ngơi, chờ vết thương lên da non và lành sẹo. Vết mổ rất dễ bị viêm nhiễm, bục, rách nên phụ nữ sau sinh cần kiêng cữ thật cẩn thận. Các bác sĩ khuyên sản phụ sinh mổ nên kiêng quan hệ tình dục ít nhất 3 tháng sau sinh để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, thời gian hồi phục ở mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào thể trạng, vấn đề chăm sóc sức khỏe sau sinh của mỗi người. Khi chị em thấy cơ thể thật sự khỏe mạnh, không còn đau và đã có cảm hứng trong chuyện “yêu” thì có thể quan hệ trở lại. Tuyệt đối không nên vì chiều chồng mà quan hệ quá sớm khi vết mổ còn chưa lành, cơ thể chưa sẵn sàng. Điều này không những gây đau rát, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn trở thành gánh nặng tâm lý, ám ảnh cho cả hai vợ chồng trong những lần quan hệ sau.

