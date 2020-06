Đề xuất mới về cách tính lương cho giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất xếp lương giáo viên mầm non theo 4 hạng.

Theo đó, viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV, hạng III, hạng II theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này như sau:

Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đạt các tiêu chuẩn của hạng III theo quy định tại Điều 4 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) đạt các tiêu chuẩn của hạng II theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng II theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III.

Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) đạt các tiêu chuẩn của hạng I theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I; Giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng I theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV đối với giáo viên chưa đáp trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non.

Cách xếp lương giáo viên mầm non

Các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng IV được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06).

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và thăng hạng thực hiện theo quy định trên và các quy định hiện hành của pháp luật về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự thảo cũng lưu ý, trường hợp giáo viên được tuyển dụng, đã hết thời gian tập sự theo quy định và hiện đang giữ hệ số lương 1,86 và 2,06, nay đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư này, thì được xếp hệ số lương 2,10 của viên chức loại A0, mốc năng lương lần sau được tính 2 năm đối với giáo viên đang giữ hệ số lương 1,86.

Trường hợp giáo viên đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng I theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Thông tư này nhưng hệ số lương thấp hơn hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì vẫn bổ nhiệm vào hạng nhưng không thực hiện xếp lương mà vẫn hưởng hệ số lương và bảng lương đang hưởng cho đến thời điểm được hưởng hệ số ngang bằng với hệ số lương khởi điểm của bảng lương quy định cho hạng thì chuyển xếp vào bảng lương của hạng.

Ví dụ bà Nguyễn Thị A đang được hưởng hệ số lương 3,66 bảng lương A1, bà Nguyễn Thị A đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số..…) quy định tại Thông tư này, được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I (mã số …).

Tuy nhiên, do mức chênh lệch giữa hệ số lương khởi điểm 4,00 của bảng lương A2.2 với hệ số lương hiện hưởng 3,66 là 0.34, lớn hơn mức chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở bảng lương hiện hưởng (0,33) nên Bà Nguyễn Thị A vẫn hưởng hệ số 3,66 bảng lương A1. Thời điểm Bà Nguyễn Thị A hưởng hệ số lương 3,99 theo quy định thì mới được xếp lương 4,00 bảng lương A2.2.

