Đề nghị truy tố trùm đa cấp Thiên Rồng Việt

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Nguyễn Hữu Tiến (38 tuổi, trú TP.HCM) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Hữu Tiến. Ảnh: M.T.

Ba người bị cho là đồng phạm với ông Tiến gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn và Phạm Thị Phương Thư.

Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2015-2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty cổ phần OTCMAX nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau đó, các bị can đã sử dụng danh nghĩa các công ty trên, tung tin sai sự thật nhằm lôi kéo hơn 10.000 người tham gia mạng lưới đa cấp và nộp tiền.

Cơ quan điều tra cho rằng các bị can sử dụng Internet lập nhiều trang web, đăng hình ảnh, in ấn phẩm và tổ chức nhiều hội nghị, hứa trả hoa hồng cao để dụ nhà đầu tư góp vốn.

Trên thực tế, công an xác định đó là hành vi lấy tiền nộp của nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn. Sau đó, nhóm lừa đảo không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền.

Tính đến cuối năm 2018, dữ liệu công an thu thập được cho thấy tổng số tiền các nhà đầu tư nộp vào hệ thống của 2 doanh nghiệp do Tiến thành lập là gần 500 tỷ đồng. Qua đó, nhóm bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 tỷ.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn