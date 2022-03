Để lại một bức thư khiến cả nhà khóc nức nở, cô gái trẻ “mất tích” bí ẩn

Ngày 23/3, chị Cao Thị Trang (trú xã Diễn Tân, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, hiện, gia đình đã trình báo lên Công an xã Diễn Tân, Công an huyện Diễn Châu nhờ vào cuộc giúp đỡ tìm kiếm em họ là C.Th.B (SN 2000, trú xóm 2, xã Diễn Tân) mất tích bí ẩn suốt 4 ngày qua.

Theo đó, ngày 20/3, B nhận được một cuộc điện thoại, sau đó cô gái dọn một ít đồ dùng cá nhân và đi xe máy rời khỏi nhà. Thời điểm này bố mẹ ở phía sau nên không biết. Đến trưa, tối không thấy Tr về, gia đình mới tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi.

C.Th.B cô gái mất tích suốt nhiều ngày qua.

Được biết, trước lúc đi khỏi nhà, em B đã để lại 1 lá thư cho gia đình. Trong lá thư, B viết bị bệnh nặng không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên phải ra đi.

Ngay sau đó, gia đình đăng ảnh em B lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm. Thời điểm này, một người đàn ông cũng đăng ảnh lên tìm chủ nhân của một chiếc xe máy cùng điện thoại và một lá thư để lại dưới hầm chung cư Mường Thanh (Diễn Châu) 2 ngày nay nhưng không có ai đến nhận. Sau khi nhận được thông tin, gia đình cũng đã xuống nhận. Lá thư để lại cùng xe máy này cũng có nội dung tương tự với lá thư mà B viết để lại ở nhà.

Hình ảnh trích xuất camera cho thấy B mang đồ đi ra khỏi hầm chung cư.

Hiện, gia đình đang tìm trích xuất camera ở các cung đường và nhờ mọi người tìm khắp nơi nhưng vẫn chưa có tung tích gì của B. Gia đình phán đoán có thể Ban tự đi khám rồi phát hiện bệnh nhưng không nói với gia đình. B. sợ mình là gánh nặng nên bỏ đi./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: vov.vn