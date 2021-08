Đánh võng, bốc đầu xe máy, ném dao phóng lợn về phía công an

Chiều 9-8, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên độ tuổi từ 16-20 tập trung đua xe, bốc đầu, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhóm thanh, thiếu niên cầm dao phóng lợn đi trên đường phố

Trước đó, đêm ngày 7-8 xuất hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, đi trên 7-10 xe máy phóng nhanh, lạng lách, bốc đầu, vượt đèn đỏ trên một số tuyến đường thuộc địa bàn TP Ninh Bình.

Đáng nói, trong số này có nhiều người cầm theo hung khí là những con dao phóng lợn có cán dài, khiến nhiều người đi đường khiếp sợ, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhận được tin báo tố giác, Công an TP Ninh Bình đã kịp thời triển khai lực lượng để truy bắt nhóm thanh, thiếu niên trên để. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, nhóm trên có thái độ chống đối, ném dao phóng lợn về phía lực lượng chức năng.

Bước đầu, Công an TP Ninh Bình đã xác định được 6 thanh niên (từ 18-20 tuổi) và nhiều thiếu niên độ tuổi từ 16-17 ở TP Ninh Bình và huyện Hoa Lư đã tập trung để đua xe, đánh võng gây mất an ninh trật tự trên đường.

Dao phóng lợn nhóm thanh, thiếu niên ném về phía công an khi bị truy đuổi

Tại cơ quan công an, nhóm thanh, thiếu niên "choai" khai nhận đã chuẩn bị sẵn và đem theo 5 dao phóng lợn với mục đích giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Rất may vụ việc đã được Công an TP Ninh Bình ngăn chặn sớm nên không có vấn đề đáng tiếc xảy ra.

Hiện Công an TP Ninh Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh, thiếu niên theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động