Đánh vỡ mặt, khởi tố rồi đình chỉ vụ án: Nỗi uất ức của hàng xóm Đường 'Nhuệ'

Video: Có hay không việc Đường 'Nhuệ' bảo kê việc hỏa tảng

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), trùm xã hội đen vừa bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam 3 tháng và khởi tố bị can để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Không chỉ nổi tiếng giàu có, quan hệ rộng và tiêu tiền như nước, Đường còn khiến nhiều người ở Thái Bình e dè sợ hãi bởi những lùm xùm liên quan đến đòi nợ thuê, dọa giết, phá hoại tài sản để xiết nợ...

Trong số những người tố cáo kẻ được coi là "Năm Cam Thái Bình" này có hàng xóm của y, bà Đinh Thị Lý.

Trùm xã hội đen Đường "Nhuệ" bị tố đánh phụ nữ ngay tại trụ sở công an.

Nỗi uất ức của hàng xóm Đường "Nhuệ"

Bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, sống ở tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) cho biết, năm 2014, nhà bà và nhà Đường "Nhuệ" chỉ cách nhau vài nhà, cùng ở tổ 4. Tuy là hàng xóm nhưng hai bên không "chơi" với nhau, không có bất kỳ liên quan công việc nào, nhất là về tiền bạc.

"Lần đầu tiên nói chuyện với tôi qua điện thoại, hắn cũng xưng 'em là Đường Nhuệ đây", bà Lý cho biết.

Cuộc gọi bà nhắc đến diễn ra vào một ngày tháng 10/2014, trong đó Đường yêu cầu trả nợ cho người đàn ông tên Giang. Bà Lý trả lời không biết ông Giang và cho biết thêm chỉ có người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh Giang đang nhờ bà một việc.

Theo bà Đinh Thị Lý, chiều 17/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đưa "quân" đến nhà bà đòi tiền, có những lời chửi bới, xúc phạm.

Kể cả khi bà gọi Cảnh sát 113 tới, nhóm này vẫn chửi và ném đồ vật vào nhà. Chúng khống chế ô tô của bà Lý đỗ ngoài đường, không cho bất cứ ai ra ngoài, và tiếp tục "phục" ở đó suốt đêm, sáng hôm sau tự giải tán.

Sáng 18/11/2014, con trai bà Lý là Mai Thế Duy (sinh năm 1988) đưa mẹ và Nguyễn Thị Thanh Giang (thường trú tại Hà Nội) lên trụ sở Công an phường Trần Lãm để đối chất.

Thời điểm họ vào phòng tiếp dân, có 7 đàn em của Đường "Nhuệ" cũng đang có mặt. Khoảng 15 phút sau, Đường xuất hiện, cho đàn em khép cửa lại.

Bà Lý kể, khi vào phòng tiếp dân, Đường lăng mạ, chửi bới và hành hung mẹ con bà. Anh ta khoác tay vào cổ nạn nhân, ghì ngực, siết cổ, đánh hất vào xương hàm.

“Đường đánh tôi thế nào thì đánh con trai tôi như thế, nhưng với tôi thì nhẹ nhàng hơn. Hắn còn nhổ bọt vào mặt tôi, lăng mạ, mạt sát tôi, người phụ nữ có 7-8 đứa cháu, trước mặt con trai. Sau đó, đàn em của Đường mở cửa, tôi chạy ra ngay và hô hoán công an can thiệp, giúp đỡ nhưng không ai có động thái gì.

Một cán bộ công an phường đi vào nói: 'Chị đừng coi đây là cái chợ, đánh đâu mà đánh'. Sau đó, tôi trình báo tới Công an TP Thái Bình, mẹ con tôi được Công an TP Thái Bình đưa đi kiểm tra thương tật. Kết quả con trai tôi bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%" - bà Lý nói.

Người phụ nữ này cho biết, một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra một số dấu hiệu liên quan đến vợ chồng Đường Dương sau vụ đánh người gây thương tích tại nhà và là trụ sở của Công ty do vợ chồng Đường Dương làm chủ.

Khởi tố vụ án rồi đình chỉ

Bà Đinh Thị Lý cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, bà được Trưởng Công an phường Trần Lãm và Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình khi đó đề nghị hòa giải với Đường “Nhuệ”, nhưng không đồng ý.

Sau đó, Đường cho đàn em và bạn bè xuống nhà ở quê của bà Lý (Kiến Xương, Thái Bình) xin đàm phán nhưng bà vẫn không chấp nhận.

Hơn tháng rưỡi sau, vào ngày 5/1/2015, Công an TP Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích. Đúng 6 tháng sau đó, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký.

Hơn 5 năm qua, bà Lý gửi đơn kiến nghị, kêu cứu đến rất nhiều cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để bảo vệ quyền lợi cho mẹ con mình.

“Tôi đề nghị cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khôi phục vụ án hình sự, cho tôi đối chất với Nguyễn Xuân Đường, nhưng mỗi lần đề nghị là một lần Đường cho đàn em tới đe dọa, bà Lý nói, khẳng định sẽ không bỏ cuộc.

Trả lời VTC News về vụ việc, Trung tá Cao Giang Nam – Phó Trưởng Công an TP Thái Bình chỉ nói ngắn gọn rằng, trước đây Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án, tuy nhiên sau đó do chưa đủ cơ sở nên tạm đình chỉ, khi nào có đủ cơ sở sẽ tiếp tục xử lý.

Ngày 11/4, thông tin với PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ông đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát lại các vụ việc trước đây, củng cố hồ sơ để điều tra làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của vợ chồng Đường.

“Chúng tôi sẽ quyết tâm làm chứ không nề hà bất cứ việc gì đâu” – vị lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình khẳng định.

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News