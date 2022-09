Danh tính nghi phạm hiếp dâm nữ du khách tại homestay ở Hà Giang

Đang ngủ bị người đàn ông lẻn vào phòng, khống chế hiếp dâm



Ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đang tạm giữ hình sự đối với Triệu Tạ Mềnh (SN 1991, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 29 tuổi (trú tại Hà Nội). Nữ du khách đi du lịch cùng một đoàn khách đến xã Thông Nguyên từ vài hôm trước.

Khu homestay nơi xảy ra sự việc

Theo trình báo, khoảng 1h30 sáng ngày 19/9, tại Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên), Triệu Tạ Mềnh lẻn vào phòng ngủ của nữ du khách này, dùng vũ lực, đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác của nữ du khách, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Triệu Vàn Khuân - Chủ tịch UBND xã Thông Nguyên cho biết, Mềnh và chủ homestay là anh em họ hàng.

“Mềnh không có việc làm ổn định, do có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên thường được thuê chạy xe ôm chở khách. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại khu homestay và có giao lưu với đoàn du lịch của nữ hướng dẫn viên”, lãnh đạo xã Thông Nguyên cho biết.

Theo ông Khuân, khi xảy ra sự việc, xã đã giao cho lực lượng an ninh xã bảo vệ an toàn cho nữ du khách, đưa về trụ sở UBND xã. Đồng thời, gọi cho đối tượng Mềnh để lấy lời khai.

“UBND xã đề nghị công an cũng như các cơ quan pháp luật vào cuộc làm rõ ràng minh bạch, xử lý theo quy định để du khách an tâm khi đến địa phương. Từ trước đến nay tại thôn này chưa từng xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự”, ông Khuân nói.

Nữ du khách bị xâm hại nhờ luật sư giúp đỡ

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – người nhận trợ giúp pháp lý miễn phí cho nữ du khách bị xâm hại cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, nữ du khách đã điện thoại cầu cứu luật sư trợ giúp dù trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, khóc rất nhiều.

Theo trình bày với luật sư, nữ du khách đi du lịch cùng một nhóm bạn và nghỉ mỗi người một phòng tại Homestay. Bất ngờ, vào khoảng 1h26 sáng 19/9, một đối tượng nam giới lẻn vào phòng, sử dụng vũ lực, đe dọa, khống chế thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn.

Luật sư Thơm cho biết, ông đã cố gắng tư vấn, hướng dẫn cho nữ du khách thực hiện quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm theo quy định của pháp luật và đề nghị Cơ quan công an xử lý đối tượng về tội Hiếp dâm theo Điều 141 Bộ luật Hình sự. Đồng thời tư vấn nữ du khách rời khỏi homestay đó và nhờ công an bảo vệ an toàn. Tối cùng ngày, nữ du khách đã được công an xã Thông Nguyên cho nghỉ tại trụ sở.

Ngay ngày 20/9, luật sư Thơm cũng đã có mặt tại xã Thông Nguyên để hỗ trợ pháp lý cho nữ du khách bị xâm hại.

“Việc không hòa giải và đề nghị xử lý nghiêm đối tượng hiếp dâm chính là lấy lại công lý, công bằng cho bản thân và giúp cho những nữ du khách sau này có được sự an toàn khi đến du lịch. Xử lý nghiêm đối tượng phạm tội còn là sự răn đe, phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục đang xảy trên cả nước gây bức xúc trong dư luận xã hội”, luật sư Thơm nêu ý kiến.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoàng Su Phì điều tra, làm rõ…

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống