Danh tính kẻ dọa khủng bố Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

Ngày 10-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xác định được người nhắn tin đe dọa khủng bố tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố, đồng thời khen thưởng các lực lượng, phòng ban tham gia làm rõ vụ việc này.

Trước đó, ngày 5-10, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin có người nhắn tin đe dọa khủng bố tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố.

Tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai điều tra. Cơ quan công an xác định kẻ nhắn tin đe dọa khủng bố là L.Đ.C.T (SN 1999; trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Tuy nhiên, do T. bị bệnh tâm thần nên căn cứ các quy định của pháp luật, Công an Đà Nẵng không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can về việc nhắn tin đe dọa khủng bố.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an phối hợp với chính quyền địa phương đưa T. đến Bệnh viện Tâm thần điều trị.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động