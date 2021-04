Thực hiện quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, chiều 27/4, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người, địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên một đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử). Theo Danh sách chính thức, tỉnh Nghệ An có 23 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 5 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để bầu 13 đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An là 7 người, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6 người.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 23 ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TẠI NGHỆ AN

Tác giả: PV

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An